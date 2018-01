Von Tom Fairless

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesregierung sollte nach Ansicht von Bundesbank-Präsident Jens Weidmann die Staatsausgaben nicht zusätzlich erhöhen, um das Wachstum in der Eurozone zu stützen. Bei einer von Bundesbank und Internationalem Währungsfonds (IWF) ausgerichteren Konferenz sagte Weidmann, zusätzliche Staatsausgaben würden wenig dazu beitragen, die Außenhandelsüberschüsse des Landes zu drosseln oder die Wirtschaft des Euroraums zu stützen. Deutschlands Leistungsbilanzüberschuss - der mit rund 240 Milliarden Euro weltweit größte Überschuss - sei angesichts der Bedürfnisse einer alternden Bevölkerung, eines schwachen Euro und niedriger Rohstoffpreise angemessen.

Vier Monate nach der ergebnislosen Bundestagswahl feilschen derzeit CDU, CSU und SPD um die künftigen Prioritäten einer möglichen Koalitionsregierung. "Kein großes Industrieland wird in den nächsten Jahrzehnten wirtschaftlich so langsam wachsen wie Deutschland", sagte Weidmann. "Die akkumulierten Auslandsaktiva ermöglichen es der deutschen Wirtschaft, an dem potenziell dynamischeren Wirtschaftswachstum anderswo teilzuhaben."

Deutschland ist in den letzten Jahren unter anhaltenden internationalen Druck geraten, die Staatsausgaben und die Importe zu erhöhen, um die globalen wirtschaftlichen Ungleichgewichte abzubauen und das globale Wachstum zu fördern. Aber Deutschland hat sich zurückgehalten, indem Berlin an einer sehr populären Forderung festhält, dass der Staatshaushalt im Gleichgewicht bleibt.

IWF-Direktorin Christine Lagarde hatte erst am Vortag argumentiert, dass Deutschlands Auslandsüberschüsse "zu groß" seien und dass Berlin gegen die Regeln des ausgeglichenen Haushalts verstoßen sollte, um mehr in die öffentliche Infrastruktur zu investieren.

"Wir müssen uns fragen, warum deutsche Haushalte und Unternehmen so viel sparen und so wenig investieren und welche Politik diese Spannungen lösen kann", schrieb Frau Lagarde in einem Blog. "Die Ankurbelung der Investitionen in die deutsche Wirtschaft kann den Überschuss verringern und auch indem ältere Arbeitnehmer ermutigt werden, länger im Erwerbsleben zu bleiben, weil sie dann weniger für den Ruhestand sparen müssen."

Weidmann argumentierte jedoch, dass die Lösung darin bestehe, mehr private Investitionen anzuziehen, indem ein investitionsfreundlicheres Umfeld in Deutschland geschaffen werde. Die Regierung könne einen Umstieg auf erneuerbare Energien oder den Aufbau eines landesweiten Breitbandnetzes unterstützen, sagte er. "Die Beseitigung von Marktzutrittsschranken im Dienstleistungssektor und die Öffnung geschlossener Berufe könnten einen Impuls für ein stärkeres Produktivitätswachstum geben", fügte er hinzu.

