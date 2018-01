Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

München (pts013/18.01.2018/10:20) - Der führende IT-Projektdienstleister PENTASYS hat 100 Prozent der Anteile der eSolve AG erworben. eSolve bietet IT-Management, Consulting und Support für große, namhafte Kunden, insbesondere im Automobil- und Finanzsektor, in den Bereichen IT-Infrastruktur, IT-Services, Talent Management und Anwendungsentwicklung. eSolve wurde im Jahr 2000 gegründet und ist ein mittelständischer IT-Dienstleister mit Sitz in München, der mit derzeit circa 130 Mitarbeitern und einem Netzwerk von Partnerunternehmen ca. 28 Mio. Euro Umsatz erzielt. eSolve berät und unterstützt seine Kunden insbesondere in den Bereichen IT-Infrastruktur und IT-Services und ergänzt und verstärkt somit das PENTASYS-Leistungsportfolio. eSolve legt, wie auch PENTASYS, großen Wert auf zufriedene Mitarbeiter und Teamkultur, was sich unter anderem durch sehr gute Bewertungen in Arbeitgeber-Wettbewerben wie Great-Place-to-Work ausdrückt. "Wir freuen uns sehr, dass sich eSolve entschieden hat eine 100-prozentige Tochter von PENTASYS zu werden", sagt Rüdiger Azone, Vorstand (CEO) der PENTASYS AG. "Diese strategische Entscheidung war beidseitig ein sorgfältiger Prozess, der von gegenseitigem Vertrauen und gemeinsamen unternehmerischen Zielen geprägt war. Wir ergänzen mit diesem Schritt unsere Kernkompetenz im Bereich agiler Entwicklung kundenspezifischer Software-Lösungen. Gleichzeitig festigen wir unsere Position als einer der großen IT-Dienstleister im deutschen Markt mit einem erwarteten Gesamtumsatz von 110 Mio. Euro in 2018." "Der Zusammenschluss mit der PENTASYS AG ist für uns ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu mehr Wachstum und breiterem Leistungsangebot für unsere Kunden", sagt Heinrich Zierl, Vorstand der eSolve AG. "Wir erreichen dadurch eine deutlich stärkere Marktposition mit einer größeren Kundenbasis und zusätzlichen vertrieblichen Möglichkeiten. Unsere Unternehmen verbindet eine vergleichbare Werte- und Firmenkultur und eine langjährige solide und belastbare Vertrauensbeziehung auf Vorstandebene und auf Mitarbeiterebene durch gemeinsame Projekte. Wir sind davon überzeugt, dass wir unser Geschäft gemeinsam mit PENTASYS nachhaltig entwickeln und ausbauen können und dass wir gut zusammenpassen." Kurzprofil der PENTASYS AG PENTASYS ist ein führender IT-Projektdienstleister, der als agiler Enabler die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit großer, namhafter Kunden durch individuelle, qualitativ hochwertige Software-Entwicklung und IT-Beratung steigert. Als Partner und Ratgeber unterstützt PENTASYS seine Kunden bei den technologischen Herausforderungen der digitalen Transformation und trägt somit maßgeblich zum Erfolg seiner Kunden bei. Zu den Referenzkunden gehören namhafte Unternehmen aus den Branchen Automotive, Financial Services, Telecommunication, Travel, Transport & Logistics und Cross Industries. Das Unternehmen ist ISO-9001/2008 zertifiziert und beschäftigt ca. 500 Mitarbeiter am Hauptsitz München und an den Standorten Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Nürnberg und Stuttgart. PENTASYS ist ein Tochterunternehmen der französischen AUSY Group mit ca. 5.000 Mitarbeitern für IT und Engineering Dienstleistungen mit Schwerpunkt Europa und USA. Kurzprofil der eSolve AG Die eSolve AG ist ein Anbieter für die Entwicklung zukunftsfähiger Business-Lösungen und den Aufbau und Betrieb performanter IT-Infrastrukturen - von der Beratung über die Konzeption bis hin zur Umsetzung. Die Berater, Entwickler und Service-Spezialisten verfügen über ein breites und zertifiziertes Fachwissen in unterschiedlichsten Technologien und Methoden, von ITIL bis SCRUM. Sie beraten, planen, entwickeln und betreiben innovative Business und IT-Lösungen für Dax-Unternehmen und den Mittelstand, im Bereich Automotive, Finanzwirtschaft und der Industrie. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und beschäftigt ca. 130 Mitarbeiter am Hauptsitz in München. (Ende) Aussender: Pentasys AG Ansprechpartner: Markus Pounder Tel.: +49 89 579520 E-Mail: markus.pounder@pentasys.de Website: www.pentasys.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180118013

