Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt verzeichnet am Donnerstag im frühen Geschäft leichte Avancen. Dies nach drei schwachen Tagen in Folge. Positive Vorgaben aus Übersee, wo das von einer robusten US-Konjunktur zeugende Beige Book den Dow Jones Index neue Höhen erklimmen liess, sowie ein über den Erwartungen ausgefallenes Wirtschaftswachstum im vierten Quartal in China, helfen dem Markt auf die Beine. Erfreuliche Ergebnisse zum abgelaufenen Geschäftsjahr helvetischer Unternehmen - unter anderem von Geberit und Galenica - runden die positive Stimmung ab.

Am Nachmittag könnten noch Konjunkturdaten in den USA (unter anderem Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe), eine erneute Bestätigung für die Stärke der amerikanischen Wirtschaft liefern und somit die Märkt weiter antreiben. Im Hinblick auf die jüngsten Kursabgaben am hiesigen Markt müssten sich die Markteilnehmer 2018 wieder auf grössere Korrekturen einstellen, nachdem das vergangene Jahr ungewöhnlich tiefe Volatilitäten gezeigt habe, meint Anastassios Frangulidis, Chefstrate von Pictet Asset Management. Frangulidis und mit ihm viele andere Strategen erwartet noch kein Ende des Aktienzyklus. Allerdings werden auch erste Anzeichen für eine Euphorie an den Aktienmärkten gesehen.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr 0,30% höher bei 9'468,74 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 0,38% auf 1'555,48 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...