Der GBP/USD baut seine bearish Konsolidierung mit dem europäischen Handel aus und so kommt es zu einer Bewegung zurück in die vertraute Range zwischen 1,3800 und 1,3850, während es an neuen Katalysatoren fehlt. GBP/USD unterstützt bei 1,3800 Das Paar notiert nach der Erholung von der 1,38 im Verlust, nach dem der Kurs im Bereich der 1,3850 scheiterte. ...

