Mit der neuen meine-energie-App haben Benutzer von meine-energie.de, dem Portal für das kaufmännische Energiemanagement, jetzt auch über mobile Endgeräte den Zugriff auf alle wichtigen Informationen zu Energieverbrauch und -kosten. Mithilfe der integrierten Zählerablesung des meine-energie-Partners Pixolus mit ihrer OCR-Texterkennung können jetzt auch analoge Strom- und Gaszähler mobil über die Kamera des Smartphones abgelesen werden. Sie werden direkt mit meine.energie.de synchronisiert und stehen dann direkt auch in der Unternehmenszentrale zur Verfügung, etwa für die automatisierte Rechnungsprüfung. Zur besseren Kontrolle der Maßnahmen, die dazu beitragen sollen, die Energiekosten zu senken, stehen für die Verbrauchs- und Kostenentwicklung jeweils Vergleiche zum Vorjahr bereit - sobald ausreichend historische Daten verfügbar sind. Für Unternehmen, die eine dichte Filial- oder Standortstruktur haben, wurde darüber hinaus eine geografische Ansicht integriert: Sie stellt auf Basis der Standortbestimmung die Daten des nächstgelegenen beziehungsweise aktuellen Standorts direkt zur Verfügung. Erstmals präsentiert meine-energie.de die neue App auf der E-world vom 6. bis 8. Februar in Essen (Halle 6, Stand 311). Die meine-energie-App kann auch benutzt werden, wenn keine Verbindung zum Internet besteht, etwa weil der Zähler im Keller angebracht ist. Die erfassten Zählerdaten werden dann automatisch an den Server übermittelt, sobald das mobile Endgerät wieder online ist. Gerade für Unternehmen mit vielen Standorten oder Filialen kann über die App der Aufwand für die Verbrauchsdatenerfassung deutlich gesenkt werden. Sie ergänzt damit die Funktionalität des Portals meine-energie.de, das alle wichtigen Prozesse wie das Energiecontrolling, die Erstellung von Energiebilanzen, das Verwalten von Kosten und Verbräuchen, die detaillierte Kosten- und Verbrauchsplanung, die Weiterverrechnung von Energiekosten, den Energieeinkauf sowie die Rechnungsprüfung unterstützt. Weitere Informationen: Meine-Energie GmbH - Dirk Heinze Ritterstraße 5 - D-01968 Senftenberg Tel: +49 3573 36 54 10 - Fax: +49 3573 36 54 199 info@meine-energie.de - www.meine-energie.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Uwe Pagel - Press'n'Relations GmbH Magirusstr. 33 - D-89077 Ulm Tel.: +49 731 96 287 29 - Fax: +49 731 96 287 97 upa@press-n-relations.de www.press-n-relations.de Unter dem Motto "Energie ist einfach" bietet die Meine-Energie GmbH ein webbasiertes Komplettwerkzeug für das kaufmännische Energiemanagement. Es unterstützt vielfältige Prozesse wie das Energiecontrolling, die Erstellung von Energiebilanzen, das Verwalten von Kosten und Verbräuchen, die detaillierte Kosten- und Verbrauchsplanung, die Weiterverrechnung von Energiekosten, den Energieeinkauf sowie die Rechnungsprüfung. Zu den Kunden gehören Einzelhandelsketten wie die Müller Drogeriemärkte ebenso wie Industrieunternehmen, etwa die ZF Friedrichshafen AG. Weitere Zielbranchen sind das Logistikgewerbe, Hotel- und Gastronomieketten, Facility Management-Dienstleister sowie andere Unternehmen und Institutionen. Derzeit werden mehr als 17.000 gewerbliche Zählpunkte mit ihren Verträgen und mehr als 2,8 Terrawattstunden Strom und Gas über meine-energie.de erfasst und verarbeitet. Dies ist eine Presseinformation der Meine-Energie GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

(END) Dow Jones Newswires

January 18, 2018 04:40 ET (09:40 GMT)