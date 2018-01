Anleger erwarten Datenpaket aus den USA Der wöchentliche DOE-Bericht wird voraussichtlich einen weiteren Rückgang der Öllagerbestände zeigen Der Business PMI aus Neuseeland wird am Abend veröffentlicht

Zusammenfassung:Der Wirtschaftskalender ist am Donnerstag voll mit wirtschaftlichen Veröffentlichungen aus Nordamerika. Am frühen Nachmittag könnten US-Daten über den Arbeitsmarkt und den Wohnungsmarkt dem USD auf seinem Weg zur Erholung zusätzliche Unterstützung bieten. Die Ölhändler sollten vor dem Regierungsbericht über die Öllagerbestände vorsichtig bleiben, da für die 9. Woche in Folge ein Rückgang erwartet wird. Heute Morgen wurden bereits Zahlen zu Chinas BIP für das 4. Quartal veröffentlicht. Bei der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt gab es eine leicht positive Überraschung, da das BIP-Wachstum im Jahresvergleich auf 6,8% anstieg. Die Märkte hatten einen Wert von 6,7% prognostiziert. 14.30 Uhr - USA, Baubeginne (für Dezember) ...

