Das Hebel-Depot von DER AKTIONÄR wurde vor gut zwei Wochen neu aufgelegt. Nachdem Thomas Bergmann in der ersten Woche bereits acht Werte ins Depot legte, hat er nun einen weiteren Zukauf getätigt. Warum Activision Blizzard den Weg ins Depot gefunden hat, erfahren Sie hier... Das Hebel-Depot richtet sich in erster Linie an spekulativ orientierte Anleger. Die Handelsstrategie ist es, kurzfristige Trading-Chancen mit Hebelprodukten (Optionsscheine und Turbo-Optionsscheine; long und short) auszunutzen und somit zum Erfolg zu kommen. Das Hebel-Depot wird jeweils zu Jahresbeginn neu aufgelegt.