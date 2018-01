Hamburg (ots) - Kaum drei Wochen nachdem die Trennungs-News von Geschäftsmann Charbel Aouad (35) bekannt wurden, sieht man Sylvie Meis (39) schon mit neuem Begleiter. InTouch (EVT 18.01.) berichtet exklusiv von der heißen Party-Nacht.



Das Model wurde mit einem jungen Mann im Promi-Restaurant "Palazzo" in Hamburg gesichtet. Zwar hatten die beiden extra einen Tisch im hintersten Teil des Restaurants reserviert, um neugierige Blicke zu vermeiden, aber ein Restaurantgast weiß: "Sylvie und ihr Begleiter waren total vertraut, haben wild getanzt, Champagner getrunken und heftig geflirtet."



Sylvies neuer Flirt soll laut anwesender Gäste fließend Deutsch gesprochen haben, jedoch mit Akzent. "Beide sprachen auch auf Niederländisch miteinander, lachten viel zusammen", schildert der Augenzeuge. Recherchen haben ergeben, dass Sylvies Begleiter als Arzt in Hamburg arbeitet und die beiden sich nicht erst an diesem Abend kennengelernt haben.



Vor kurzem sagte die Moderatorin in einem Interview: "Ich kann nicht einfach mal mit jemandem essen gehen, ein bisschen Spaß haben und nach ein paar Treffen merken, dass es nicht der Richtige ist. Alles muss geheim bleiben." Das ist dieses Mal nicht gelungen und man darf gespannt bleiben, wann man den attraktiven Arzt wieder an Sylvies Seite sehen wird ...



Hinweis an die Redaktionen:



Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe von InTouch (Nr. 4/2018, EVT 18.01.). Auszüge sind bei Nennung der Quelle InTouch zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktion InTouch, Alexandra Siemen, Telefon: 040/3019-4107.



Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- und Vermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular." verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Haus populärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund 11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.



OTS: Bauer Media Group, InTouch newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59675 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59675.rss2



Pressekontakt: Bauer Media Group Heinrich Bauer Verlag KG Unternehmenskommunikation Sarah Lüth T +49 40 30 19 10 34 sarah.lueth@bauermedia.com www.bauermediagroup.com https://twitter.com/bauermediagroup