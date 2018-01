Kaiserslautern (ots) - TOPdesk läutet das Jahr 2018 mit der Neugestaltung seiner Unternehmensmarke ein. Die neue Corporate Brand spiegelt noch stärker die Persönlichkeit der Firma, ihre Werte und ihren Fokus auf das Thema Service Excellence wider.



"Der Markenauftritt von TOPdesk ist seit der Firmengründung vor über 20 Jahren relativ gleichgeblieben", erklärt Wolter Smit, TOPdesk-Gründer und CEO. "Wir sind als Firma erwachsen geworden und so wurde es auch Zeit für eine Markenidentität, die besser zu unserer Persönlichkeit passt. Die Marke TOPdesk ist mehr als nur Software. Wir wollten einen neuen und freundlichen Markenauftritt gestalten, der unseren starken Fokus auf die Unterstützung unserer Kunden deutlich macht und betont, dass uns Teamwork sehr wichtig ist."



Das Redesign von TOPdesk, welches komplett intern entworfen wurde, beinhaltet Neuerungen bezüglich Logo, Farben, Schriftart und Design-Sprache.



Das neue Logo repräsentiert die TOPdesk-Werte. Die Hauptfarben Rot und Blau sind wärmer und freundlicher geworden. Die Schriftart symbolisiert sowohl den freundlichen als auch professionellen Charakter, was durch die Balance aus kurvigen und geraden Linien deutlich wird.



Überlappende Farbschattierungen im Symbol stehen für Teamwork. Dieses Symbol ist im Logo sichtbar, erscheint aber auch als Favicon an manchen Stellen alleine, wie auf der Website oder in der Software.



Während der alte TOPdesk-Slogan "Service Management Simplified" durch die Software weiterhin verkörpert wird, spiegelt der neue Slogan die persönliche Note besser wider, die TOPdesk seinen Kunden bietet: TOPdesk - Your guides to service excellence



Ausführliche Informationen zu dem neuen Markenauftritt befinden sich hier: https://blog.topdesk.com/updates/topdesk-presents-new-brand-identity



Pressekontakt: Kristin Pitz, Marketing Manager, 0631 624 00-0, k.pitz@topdesk.de