Das Erreichen seiner Ziele berichtete Modekonzern Hugo Boss mit den vorläufigen Zahlen zum vergangenen Jahr. In einem schwierigen Umfeld lässt dieses Ergebnis gerade beim Unternehmen, das selbst turbulente Zeiten erlebte, aufhorchen. An der Börse wurde es mit einem Sprung der Aktie nach oben belohnt. Diese befindet sich seit Anfang letzten Jahres ohnehin im seit Mitte 2016 bestehenden Aufwärtstrend, der aktuell zwischen 69,10 und 82,10 Euro beschrieben werden kann. Mit 76,76 Euro erreichte die Aktie den höchsten Stand seit Anfang November, als sie mit 81,34 Euro so hoch wie zuletzt Ende 2015 notierte.

Nach den erfreulichen Zahlen folgten die Analysten und lieferten neue Bewertungen für die Aktie von Hugo Boss. Independent Research beließ die Aktie auf Kaufen und bestätigte sein Kursziel von 90 Euro. Erfreulich seien die Zahlen ausgefallen, denn neben dem starken Einzelhandel habe sich das Onlinegeschäft als Wachstumstreiber erwiesen. Bei den Absatzmärkten hätten die USA und China herausgeragt. Die Kollegen ...

