FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 18.01.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS AA PLC PRICE TARGET TO 200 (270) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1800 (1900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 2100 (1670) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 720 (685) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 1890 (1940) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS INMARSAT PRICE TARGET TO 560 (600) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES CLINIGEN GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1220 (1200) PENCE - BERENBERG RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 500 (490) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1370 (1340) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN CUTS BURBERRY TARGET TO 1350 (1450) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CITIGROUP RAISES SOUTH32 PRICE TARGET TO 220 (210) PENCE - 'NEUTRAL' - DAVY RAISES DS SMITH PRICE TARGET TO 530 (435) PENCE - 'NEUTRAL' - DAVY RAISES MONDI PLC PRICE TARGET TO 2250 (2150) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 1625 (1700) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES BRITVIC TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 950 (700) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 2750 (2375) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 1920 (1940) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES AVEVA PRICE TARGET TO 2700 (2500) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 970 (880) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SPIRENT PRICE TARGET TO 107 (105) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS BRITISH LAND PRICE TARGET TO 475 (500) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS GRAINGER PLC PRICE TARGET TO 282 (297) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 440 (464) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS HANSTEEN PRICE TARGET TO 130 (134) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS INTU PROPERTIES TARGET TO 195 (211) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 860 (875) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 953 (1003) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES ASSURA GROUP PRICE TARGET TO 70 (66) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 835 (795) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES PRIMARY HEALTH PROPERTIES TARGET TO 126 (125) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SAFESTORE PRICE TARGET TO 515 (495) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES SEGRO PLC TO 'HOLD' ('UNDERPERFORM') - TARGET 506 (445) PENCE - JEFFERIES RAISES UNITE GROUP PRICE TARGET TO 815 (709) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES WORKSPACE GROUP TARGET TO 750 (693) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JPM RAISES HOCHSCHILD MINING PL PRICE TARGET TO 220 (210) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 760 (763) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS PROVIDENT FINANCIAL PRICE TARGET TO 1100 (1200) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 4000 (3850) PENCE - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX RAISES BP PRICE TARGET TO 535 (505) PENCE - 'HOLD' - KEPLER CHEUVREUX RAISES HUNTING PRICE TARGET TO 710 (640) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS AIR PARTNER TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 150 (140) PENCE - LIBERUM CUTS PURECIRCLE TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 500 PENCE - MACQUARIE CUTS TULLOW OIL PLC TO 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 187(190) P - UBS CUTS BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 1750 (1800) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information.