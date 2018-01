Berlin (ots) - Das Bundesumweltministerium verteidigt die Vereinbarungen zum Klimaziel für 2020 aus dem Sondierungspapier von Sozialdemokraten und Union. "Das Ziel ist nicht abgeräumt, denn es sollen alle Anstrengungen unternommen werden, es möglichst weitgehend zu erreichen", sagte Staatssekretär Jochen Flasbarth (SPD) dem Politikbriefing "Tagesspiegel Background Energie & Klima" (Erscheinungstag Donnerstag). Union und SPD hatten in den Sondierungsgesprächen beschlossen, dass sie das seit 2007 verfolgte deutsche Klimaziel für 2020 aufgeben, die Emissionen um 40 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken. Deutschland müsste zur Erreichung des 2020er Ziels die Emissionen pro Jahr um sechs Prozent senken, sagte Flasbarth. "Das ist schlicht nicht möglich." Auch eine Jamaika-Koalition hätte das nicht geschafft.



