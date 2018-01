PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der anhaltende Höhenflug der US-Aktienmärkte hat die Anleger an Europas Börsen am Donnerstag nicht vom Hocker gerissen: Während die wichtigsten kontinentaleuropäischen Handelsplätze wenigstens noch freundlich tendierten, driftete der Londoner Aktienmarkt ins Minus ab. Am Mittwoch hatte der US-Leitindex Dow Jones Industrial einmal mehr eine Bestmarke erreicht und erstmals über 26 000 Punkten geschlossen.

Der EuroStoxx 50 notierte am späten Donnerstagvormittag 0,13 Prozent höher bei 3617,49 Punkten. Der CAC 40 in Paris gewann 0,13 Prozent auf 5501,06 Zähler. Dagegen sank der Londoner FTSE 100 um 0,32 Prozent auf 7694 Punkte.

Aus Branchensicht waren in Europa Technologiewerte mit einem Plus von 0,84 Prozent am stärksten gefragt. Ganz unten im Sektortableau waren hingegen die Papiere von Versorgern mit minus 0,85 Prozent zu finden.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien von Airbus mit einem Kursgewinn von 2,15 Prozent auf 91,67 Euro im Anlegerfokus. Damit waren sie Spitzenreiter im EuroStoxx-50-Index und verzeichneten zudem mit 91,87 Euro ein Rekordhoch. Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern hatte mitgeteilt, dass die Fluggesellschaft Emirates 36 Flugzeuge des Modells A380S bestellt habe, 20 davon fest und die restlichen 16 als Option. Anfang dieser Woche hatte Airbus noch die Zukunft seines Flaggschiffs und weltgrößten Passagierjets in Frage gestellt.

Eine schwache Entwicklung der Nahrungsmittelpreise hat 2017 das Geschäft des französischen Handelskonzerns Carrefour etwas ausgebremst. Die Erwartungen von Experten übertraf der Konzern aber dennoch. Die Carrefour-Papiere waren mit einem Plus von 2,4 Prozent bester Wert im Cac-40-Index.

Die Anteilsscheine von ASML profitierten von zahlreichen Kurszielerhöhungen durch Analysehäuser und verteuerten sich um 1,5 Prozent. Damit summiert sich der Kursgewinn seit Dienstag auf 6,5 Prozent. Die Experten lobten unisono die extrem starken Geschäftszahlen des Ausrüsters für die Halbleiterindustrie für das vierte Quartal.

Die UBS-Titel rückten um 1,6 Prozent vor, nachdem die Credit Suisse die Aktien von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 17,50 auf 22,00 Franken angehoben hatte./edh/jha/

