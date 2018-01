Anders als zunächst angekündigt, will US-Präsident Trump wohl vorerst keine Botschaft in Jerusalem eröffnen. Eine Verlegung 2018 sei nicht möglich. Als Grund nennt er unter anderem ausgeschöpfte Finanzkapazitäten.

US-Präsident Donald Trump will sich mit der geplanten Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem offenbar noch Zeit lassen. In einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters sagte er am Mittwoch auf die Frage, ob dies noch in diesem Jahr geplant sei: "Bis zum Ende des Jahres? Wir sprechen über verschiedene Szenarien." Dieser Schritt sei so nicht geplant. "Die Antwort ist Nein." Die israelische Regierung rechnet zwar auch damit, dass der Neubau eines Botschaftsgebäudes Jahre dauern dürfte. Es könne aber eine Übergangslösung geben, hieß es am Donnerstag in Regierungskreisen. "Das könnte bedeuten, dass die Botschaft sehr viel früher eröffnet wird", sagte ein ...

