Als der Israel-Besuch von Mike Pence im Oktober angekündigt wurde, sah das nach Routine aus. Nach Trumps Jerusalem-Entscheidung kann davon keine Rede mehr sein. Nun holt der Vize-Präsident den verschobenen Besuch nach.

Dies wird eine viel beachtete Reise, wenn auch weniger heikel als im ersten Anlauf. US-Vizepräsident Mike Pence bricht an diesem Freitag in den Nahen Osten auf: nach Ägypten, Jordanien und Israel. Seitdem die USA Jerusalem als Israels Hauptstadt anerkannt haben, ist es im Heiligen Land zu blutigen Unruhen gekommen. Doch die vielerorts erwartete große Welle des Widerstands im Nahen Osten gegen Washingtons Entscheidung blieb aus.

Pence hatte die Absage seiner Reise im Dezember innenpolitisch begründet, er wurde in Washington gebraucht. Dass es seither um das Thema Jerusalem insgesamt ruhiger geworden war, wird Pence nicht stören.

Zum Auftakt in Kairo am Samstag muss Pence nur symbolischen Widerstand fürchten. Denn die ägyptische Führung unter dem autoritären Präsidenten Abdel Fattah Al-Sisi, dem ersten Gastgeber von Pence, sieht in Trump einen Neuanfang in den bilateralen Beziehungen.

Anders als zu Zeiten Barack Obamas profitiert Al-Sisi von der jetzigen US-Regierung - nicht nur von der Unterstützung im Kampf gegen den Terror, sondern auch von ihrer unkritischeren Haltung angesichts der zahllosen Menschenrechtsverletzungen in Ägypten. Außerdem bekommt Ägypten, wie auch Pence' zweites Reiseland Jordanien, von den USA finanzielle Hilfe in Milliardenhöhe.

Als wichtiger Vermittler im Nahost-Prozess hatte Ägypten Trumps Jerusalem-Schritt zwar öffentlich verurteilt. Das zielte aber vor allem auf die Beruhigung des eigenen Volkes, das wegen Washingtons Entscheidung noch immer schäumt. Auch dass die geistlichen Führer des Landes, der Großimam der Al-Ashar-Universität und der Kopten-Papst, ihre Treffen mit Pence abgesagt hatten, galt als symbolische Geste. Zuletzt geforderte Maßnahmen gegen die USA sind von Al-Sisi so wenig zu erwarten wie in Jordanien von König Abdullah ...

