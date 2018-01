Paris - Der anhaltende Höhenflug der US-Aktienmärkte hat die Anleger an Europas Börsen am Donnerstag nicht vom Hocker gerissen: Während die wichtigsten kontinentaleuropäischen Handelsplätze wenigstens noch freundlich tendierten, driftete der Londoner Aktienmarkt ins Minus ab. Am Mittwoch hatte der US-Leitindex Dow Jones Industrial einmal mehr eine Bestmarke erreicht und erstmals über 26 000 Punkten geschlossen.

Der EuroStoxx 50 notierte am späten Donnerstagvormittag 0,13 Prozent höher bei 3617,49 Punkten. Der CAC 40 in Paris gewann 0,13 Prozent auf 5501,06 Zähler. Dagegen sank der Londoner FTSE 100 um 0,32 Prozent auf 7694 Punkte.

Aus Branchensicht waren in Europa Technologiewerte mit einem Plus von 0,84 Prozent am stärksten ...

