FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Jenoptik-Aktien haben sich am Donnerstag im Chart über der 30-Euro-Hürde freigeschwommen und den höchsten Stand seit Februar 2001 erreicht. Zuletzt lagen sie mit plus 5,8 Prozent bei 30,66 Euro an der TecDax-Spitze.

Die Aktie hat inzwischen fast alle Kursziele der im dpa-AFX Analyser gelisteten Experten hinter sich gelassen. Nur Malte Schaumann von Warburg liegt mit 31 Euro aus seiner Studie von Mitte Dezember noch knapp über dem nun erreichten Niveau./ag/jha/

ISIN DE0006229107

AXC0131 2018-01-18/11:45