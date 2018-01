SAN DIEGO, 2018-01-18 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown Bioscience (https://www.crownbio.com/), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Crown Bioscience International (TWSE:6554) und globaler Serviceanbieter im Bereich der Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln, der translationale Plattformen zur Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Onkologie sowie entzündlicher, kardiovaskulärer und Stoffwechselerkrankungen anbietet, veranstaltet am Donnerstag, dem 18. Januar 2018 um 10.00 Uhr EST (15.00 Uhr BST/UK) ein Webinar mit dem renommierten Immunologen Dr. Jayant Thatte. Dr. Thatte wird die derzeit verfügbaren humanisierten Modelle vorstellen und innovative Anwendungen für die präklinische Forschung im Bereich der Immunonkologie erläutern.

Die Beurteilung von Immuntherapeutika wird durch den Mangel an präklinischen Onkologiemodellen, die eine funktionelle menschliche Immunität aufweisen, erschwert. Um dieses Hindernis zu überwinden, verwendet Crown Bioscience modernste Humanisierungsprotokolle für die Entwicklung innovativer Forschungslösungen mit rekonstituierten, funktionellen menschlichen Immunkomponenten. Diese humanisierten Modelle können mit humanen Krebszelllinien oder PDX-Modellen (Patient Derived Xenograft, vom Patienten stammendes Xenotransplantat) kombiniert werden, um die Entwicklung von immunonkologischen Medikamenten und Diagnostika voranzutreiben.

"Ich freue mich sehr darauf, die neuen Strategien, die Crown Bioscience für die Anwendung humanisierter Modelle in der Krebspharmakologie entwickelt hat, zu präsentieren", sagte Dr. Jayant Thatte, General Manager bei Crown Bioscience, San Diego. "In diesem Webinar werden die Herausforderungen bei der Entwicklung immuntherapeutischer Produkte aufgezeigt, die Vor- und Nachteile der Verwendung verschiedener Modelltypen erörtert und das innovative Portfolio an humanisierten Lösungen von Crown Bioscience für eine bessere präklinische Beurteilung der Wirksamkeit von Wirkstoffen gegen humane Tumore im Rahmen der menschlichen Immunität erläutert."

Wenn Sie mehr erfahren oder sich für diese kostenlose Veranstaltung anmelden möchten, besuchen Sie folgende Website: Immuno-Oncology: Strategies for Applying Humanized Models (https://www.crownbio.com/applying-humanized-models-webinar?utm_source=cbweb&utm_medium=pr&utm_content=standard)

Über Crown Bioscience Inc.

Crown Bioscience (http://www.crownbio.com/)ist ein globaler Lösungsanbieter im Bereich der Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln, der translationale Plattformen zur Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Onkologie, entzündliche, kardiovaskuläre und Stoffwechselerkrankungen anbietet. Mit einem umfassenden Portfolio relevanter Modelle und prädiktiver Tools unterstützt Crown Bioscience seine Kunden bei der Entwicklung erfolgreicher klinischer Kandidaten.

Medien-Anfragen:

Jody Barbeau

Crown Bioscience Inc.

marketing@crownbio.com (mailto:marketing@crownbio.com)

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Crown Bioscience Inc. via Globenewswire