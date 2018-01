Der US-Dollar hat mir seine Erholung der Nacht auszubauen und so muss er einen leichten Verlust verbuchen. Am Mittwoch konnte der Greenback eine solide Erholung vom neuen 3-Jahrestief einleiten und unterstützt wurde er dabei durch die besser als erwartete US Industrieproduktion und die Kapazitätsauslastung. Einen weiteren Schub erhielt die Erholung, ...

