FRANKFURT (Dow Jones)--Der neue T-Systems-Chef Adel Al-Saleh will die Großkundensparte der Deutschen Telekom auf mehr Effizienz trimmen und stärker auf Kundenbedürfnisse ausrichten. Die bislang entlang der Bereiche Digital, IT und Telekommunikation ausgerichtete Vertriebsstruktur soll durch einen integrierten gemeinsamen Vertrieb ersetzt werden - T-Systems-Kunden sollen künftig alles aus einer Hand angeboten bekommen, wie ein Telekom-Sprecher erklärte. Dem soll - vorbehaltlich der entsprechenden Gremienbeschlüsse - ein Vertriebschef auf Geschäftsführungsebene vorstehen. Die bisherigen drei Bereiche mit ihren jeweiligen Geschäftsführern bleiben dabei jedoch bestehen. Darüber hatte zuvor bereits das Handelsblatt berichtet.

Wie der Sprecher weiter ausführte, soll T-Systems in zwei rechtlich eigenständige Gesellschaften aufgeteilt werden. Dieser Schritt bringt laut dem Sprecher sowohl für das Unternehmen als auch für die Kunden Vorteile mit sich - so können Preise wettbewerbsfähiger gestaltet und Wachstumsmöglichkeiten, beispielsweise durch Zukäufe, zeitnah wahrgenommen werden. Mehr Transparenz lautet also das Ziel - über die Finanzkennzahlen lassen sich Rückschlüsse auf den Erfolg einzelner Produkte ziehen. Auf dieser Basis kann die Telekom-Tochter dann entsprechend schnell und flexibel reagieren und bei Bedarf bei einzelnen Produkten und Angeboten nachjustieren.

Adel Al-Saleh kommt vom IT-Dienstleister Northgate Informations Solutions und steht T-Systems seit Anfang des Jahres vor. Al-Saleh übernimmt den Posten von Reinhard Clemens, der im September seinen Weggang angekündigt hatte. Clemens war seit Dezember 2007 im Telekom-Vorstand für T-Systems verantwortlich. Die Großkundensparte der Telekom tut sich schon lange schwer. Nach den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres lag der Auftragseingang von T-Systems um rund 10 Prozent unter dem Vorjahresniveau.

January 18, 2018

