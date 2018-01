Die Geschichte der Centrale del Latte di Brescia beginnt im Jahr 1930, als sie gegründet wurde, um die Stadt Brescia in Norditalien am Fuß der Alpen mit Milch zu versorgen. Heute produziert sie viele verschiedene Milchprodukte (von Frischmilch bis Mascarpone), andere Molkereiprodukte, wie Joghurt und verschiedene Käsesorten, sowie Milchalternativen auf Pflanzenbasis, Eier und Eiprodukte, Salate zum Mitnehmen und Aufschnitt.

Seit ihrer Gründung hat die Centrale del Latte di Brescia ihre Innovationsfreude immer wieder unter Beweis gestellt. Sie war das erste Unternehmen in Italien, das H-Milch produzierte (in den 1960er-Jahren) und in PET-Flaschen abfüllte (Anfang der 2000er-Jahre), das erste, das Eiscreme aus Joghurt herstellte und vermarktete, und sie ist eines der wenigen Unternehmen, das eine exklusive Qualitätsmilch mit besonderen ernährungsphysiologischen Merkmalen im Premium-Segment produziert.

Das Unternehmen vermarktet eine eigene Marke und ist Lohnabfüller für andere Hersteller und Eigenmarken. 1996 wurde aus dem stadteigenen Betrieb eine Kapitalgesellschaft, wobei die Stadt Referenzpartner blieb. Im Jahr 2015 verkaufte die Stadt, die im Laufe der Jahre die Anteile anderer historischer Gesellschafter übernommen hatte, 48 Prozent ihrer Anteile an landwirtschaftliche Kapitalgesellschaften und Unternehmen der industriellen Verarbeitung und Distribution. Weitere ein Prozent wurden den Mitarbeitern der Centrale del Latte di Brescia angeboten. "So erhielten wir die Chance, die Reichweite unserer industriellen Strategie zu verfeinern, um die Erwartungen der Kunden noch besser zu erfüllen und das Unternehmen weiterzuentwickeln. Das Unternehmen konnte sich in diesem Ausmaß entwickeln und wachsen, weil uns die Bedeutung von Investitionen in innovative Prozesstechnologien und Verpackungslösungen für Milch schon immer bewusst war", kommentiert Paolo Bonometti, Werksleiter der Centrale del Latte di Brescia.

Anfang 2000 begann das Unternehmen, die 1-l- und 0,5-l-Verpackungen der Frischmilch von Karton auf PET umzustellen. "Wir sind der festen Überzeugung, dass die Marke eine Auffrischung und unser Milchangebot ein dynamischeres und moderneres Image benötigen. Die Wahl der richtigen Verpackung ist ein zentraler Aspekt dieses Prozesses: PET-Flaschen bieten mehr Freiheit bei der Verpackungsgestaltung für die Markendifferenzierung, und, was wichtiger ist, sie erfüllen strenge Standards der Lebensmittelsicherheit", erklärt Paolo Bonometti. "Aufbauend auf der erfolgreichen Markteinführung von Frischmilch in PET bieten wir unsere H-Milch seit 2004 in attraktiven PET-Flaschen an." Zu diesem Zeitpunkt investierte das Molkereiunternehmen in eine mit eigenständigen Maschinen ausgestattete, komplett aseptische PET-Linie. Innerhalb weniger Monate stellte das Unternehmen die H-Milchproduktion fast vollständig von Karton auf PET-Flaschen um. Eine bahnbrechende Entwicklung, die von den italienischen Verbrauchern sehr positiv aufgenommen wurde.

Mit einer markterprobten Lösung die Herausforderungen meistern

Aufgrund der wachsenden Nachfrage nach H-Milch in PET-Flaschen in Italien hat die Centrale del Latte di Brescia vor Kurzem ihre Produktionskapazität erweitert. Das Unternehmen wollte sicherstellen, dass die Produkte höchsten Qualitätsstandards entsprechen und sich hierfür weniger auf Chemikalien verlassen. Außerdem musste das eingeschränkte Platzangebot des Werks in einem historischen Gebäude in der Innenstadt von Brescia berücksichtigt werden. Der italienische Hersteller evaluierte auf der Basis seiner umfassenden Erfahrungen mit Molkereiprodukten und insbesondere ...

