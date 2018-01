Der Fokus des Teams rund um Bernhard Hiller liegt auf der Entwicklung innovativer Drehgeber und Kundenlösungen im Bereich lagerloser magnetischer Gebersysteme und Motorfeedback-Systemen, hauptsächlich für Anwendungen in der Antriebstechnik. Kunden sollen dabei von einem hohen Know-how - beispielsweise im Bereich schneller Signalverarbeitung und FPGA-basierten Lösungen - profitieren, die eine hohe Signalqualität ermöglichen.

Kombination von Kreativität und Stabilität

Das ESB genannte Center befindet sich in einem Business-Park in Berlin, in dem eine große Anzahl von Start-up-Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...