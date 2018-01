BERLIN (Dow Jones)--Der Ausgang des SPD-Sonderparteitags zur Aufnahme von Koalitionsgesprächen mit der Union ist nach Einschätzung des Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert völlig ungewiss. "Die allgemeine Stimmungslage ist, dass der Sonntag offen ist, dass das Abstimmungsergebnis offen ist", sagte Kühnert am Donnerstag in Berlin. Drei Tage vor dem Parteitag in Bonn warb Kühnert erneut dafür, dem Sondierungsergebnis mit der Union nicht zuzustimmen und Koalitionsgespräche abzulehnen.

Er habe in den letzten Tagen mit hunderten Mitgliedern der SPD und mit vielen Delegierten gesprochen, sagte Kühnert. Es gebe dabei weiterhin eine "extrem kontroverse Debattenlage", meinte der Juso-Chef und ergänzte: "Man findet überhaupt niemanden, der begeistert ist bei dem Gedanken an den Gang in eine erneute große Koalition."

Keine Nachverhandlungen

Kühnert wies Vorwürfe zurück, die Jusos würden beispielsweise in der Rentenfrage falsch argumentieren. Der entsprechende Passus im Sondierungspapier sei "kein großer Wurf", weil die Zukunft der gesetzlichen Rente in Deutschland nicht befriedigend beantwortet werde, bekräftigte er. SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles hatte kritisiert, Kühnert habe bei diesem Thema falsche Angaben gemacht.

Kühnert erklärte, er sehe keine Möglichkeit, das Sondierungsergebnis grundsätzlich nachzuverhandeln und beispielsweise noch eine Bürgerversicherung zu bekommen. "Ich glaube, wir sollten uns keinen Sand in die Augen streuen", sagte er. Was in dem Sondierungspapier stehe, stelle den Rahmen dar. Darüber hinaus werde es keine weiteren Punkte geben. Allenfalls Nachbesserungen in Details seien denkbar.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 18, 2018 05:38 ET (10:38 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.