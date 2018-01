DAX® (DE30 in der xStation 5) hat zusammen mit anderen europäischen Indizes höher eröffnet Die wichtige Unterstützungszone scheint zu halten, Verkäufer könnten dennoch den Druck erhöhen Infineon Technologies (IFX.DE) steigt nach einer Aufstufung durch Goldman Sachs

Zusammenfassung:Die europäischen Aktienmärkte haben den heutigen Handelstag höher begonnen, da diese den Entwicklungen in den USA und Asien folgten. Nach der gestrigen trüben Sitzung hat sich die Stimmungslage zu Beginn des Handels trotz der anhaltend starken Gemeinschaftswährung deutlich verbessert. In der Zwischenzeit wurde ein Datenpaket aus China veröffentlicht, das die erste Beschleunigung in 2017 seit 2010 aufzeigt (wir werden später eine ausführliche Analyse zu diesem Thema veröffentlichen). Als Reaktion auf ein anständiges Wirtschaftswachstum in China hat der heimische Aktienmarkt kurz vor dem Handelsschluss einen Anstieg von fast 2% erreicht.

Der DE30 war in der Lage den Unterstützungsbereich bei 13.150 Punkten zu verteidigen, bärische Impulse sollten dennoch nicht ausgeschlossen werden. Quelle: xStation 5 Aus technischer Perspektive ist die Situation nur schwer einschätzbar, auch wenn es so scheint, dass die Bullen den entscheidenden kurzfristigen Unterstützungsbereich erfolgreich verteidigt haben. Beachten ...

