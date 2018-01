Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Erstausstrahlung der ersten beiden Folgen am 23. Januar 2018 um 20:15 Uhr parallel zu RTL in Ultra HD exklusiv für HD+ Nutzer // Ab 29. Januar 2018 immer montags zur Primetime



Am 23. Januar zeigt UHD1 by HD+ die neue RTL-Eigenproduktion "Sankt Maik", als RTL UHD Event parallel zur Erstausstrahlung der ersten beiden Episoden auf RTL. Die ultrahochauflösende Produktion in UHD mit HDR ermöglicht den Zuschauern ein noch hochwertigeres Fernseherlebnis mit schärferen Bildkontrasten und intensiveren Farben. Ab 29. Januar 2018 laufen, startend mit Wiederholung der zweiten Folge, alle weiteren Episoden immer montags um 20:15 Uhr auf UHD1 by HD+.



Georges Agnes, Geschäftsführer Operations & Produktentwicklung der HD PLUS GmbH, zum neuen Format: "Im vergangenen Jahr haben wir bereits viele bekannte Formate unserer Partnersender parallel in Ultra HD zeigen können. Mit 'Sankt Maik' von RTL knüpfen wir an diese Strategie an und präsentieren unseren Nutzern erstmals ein zehnteiliges wunderbar produziertes Serienhighlight in UHD und HDR. Heute sehen bereits knapp 6 Millionen Zuschauer ihr Programm auf einem UHD-TV-Gerät - Tendenz steigend. Dazu kommt, dass immer mehr Sender ihre Formate in der neuen Bildqualität mit uns testen. Wir werden unser UHD-Engagement auch 2018 weiter ausbauen, die Zuschauer können sich also auf eine ganze Reihe von UHD-Highlights freuen."



Ein Trickbetrüger in Soutane



In der zehnteiligen Dramedy "Sankt Maik", die in aufwendiger UHD-Technologie von der UFA Fiction produziert wurde, stellt Daniel Donskoy als Titelheld den Arbeitsalltag in der Kirche auf den Kopf. Auf der Flucht vor der Polizei tauscht Trickbetrüger Maik Schäfer eine falsche Schaffneruniform gegen eine Soutane ein und taucht in der Provinz unter. Dort gibt er sich als heimischer Pfarrer aus und begeistert mit seiner unkonventionellen Art bald nicht nur die weiblichen Bewohner. Doch auch im vermeintlichen Dienste Gottes unterwegs, kann er sein kriminelles Verhalten nicht abstellen und plant mit dem Diebstahl der goldenen Monstranz seine Schulden bezahlen zu können.



Empfang mit UHD-Fernseher und HD+ Empfangsgerät



Neben einem UHD-TV und dem Empfang über Satellit benötigen Zuschauer einen HD+ TVkey, ein HD+ Modul oder einen HD+ UHD-Receiver mit einer aktiven HD+ Karte. Mit einem TV, der das High Dynamic Range (HDR)-Verfahren Hybrid Log-Gamma (HLG) unterstützt, erleben Zuschauer das Programm in UHD-Auflösung mit brillanteren Farben; Kunden mit einem UHD-TV-Gerät, das HDR nicht unterstützt, erleben "Sankt Maik" in UHD-Auflösung.



Sendetermine: 23. Januar 2018, ab 20:15 Uhr: Folge 1 und 2 als Doppelfolge Ab 29. Januar 2018, immer montags, ab 20:15 Uhr mit Wiederholung der 2. Folge alle weiteren Episoden



Die Empfangsparameter von UHD1 Transponder: 1.035 Frequenz: 10.994 MHz (Horizontal) Symbolrate: 22.000 Ms/s Video: 2160 50p, HEVC Main 10 Datenrate: 25 Mbit/s



Über HD+



Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter von SES, einem weltweit führenden Satelliten-Betreiber mit einer Flotte von über 50 Satelliten. Die HD PLUS GmbH wurde im Mai 2009 gegründet und vermarktet das Produkt HD+, ein zusätzliches Programm-Angebot in hochauflösender Qualität (HD und Ultra HD), das über das Astra Satellitensystem in Deutschland empfangbar ist. Nutzer von HD+ haben Zugriff auf mehr als 50 Sender in HD - neben 30 meist öffentlich-rechtlichen frei empfangbaren HD-Angeboten empfangen Zuschauer mit dem HD+ Sender-Paket aktuell 23 der größten Privatsender in HD-Qualität. Mit dem zusätzlich verfügbaren Eurosport-Paket erleben Zuschauer die Bundesliga und weitere Sport-Highlights live in HD-Qualität. Mehr Informationen unter www.hd-plus.de.



Mit Travelxp 4k und UHD1 by Astra / HD+ bietet HD+ seinen Kunden zudem zwei Ultra HD-Sender an. Travelxp 4k ist der weltweit erste Reisesender, der seine Programme in Ultra HD HDR (High Dynamic Range) produziert und ausstrahlt. UHD1 by Astra / HD+ ist einer der ersten 24/7 Demokanäle für Ultra HD. Tagsüber unterstützt er durch attraktive Inhalte den Fachhandel, Kunden für Ultra HD zu begeistern. Abends wird für HD+ Kunden exklusiver Content aus den Bereichen Doku, Lifestyle, Action, Clips und Chillout sowie User Generated Content präsentiert. Mehr Informationen unter http://www.hd-plus.de/uhd



OTS: HD PLUS GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/81351 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_81351.rss2



Rückfragen von Journalisten:



Frank Lilie Pressesprecher HD PLUS GmbH Tel.: (089) 1896-1640 Frank.Lilie@hd-plus.de