Zürich (ots) - Rainer Westermann, Westermann Advisors GmbH, München, wurde in Paris auf der Jahresversammlung des Crisis Protection Network (CPN), Zürich, zum neuen Präsidenten der Vereinigung gewählt. Mitgründerin und bisherige Präsidentin Marion Starck, Starck PR, Zürich, Jonathan Jordan, Sermelo Ltd., London und Nik Stucky, Adwired AG, Zürich, vervollständigen den neuen Vorstand. Mitgründer Patrick Schürmann, Adwired AG, wechselt vom Vorstand in den Fachbeirat des CPN, wo er weiter seine Expertise in der Medienbeobachtung und -analyse und im Brand Monitoring einbringen wird.



CPN begrüßte in Paris auch als neuestes Mitglied Anne Lachance, KaiserLachance, Toronto, eine der führenden Experten für Unternehmens- und Finanzkommunikation in Kanada. "Im CPN sind international erfahrene Experten zusammengeschlossen, die Mandanten bei multinationalen Herausforderungen fachlich fundiert unterstützen. Wir werden darauf aufbauen und 2018 weiter expandieren. Es gibt einen wachsenden Bedarf in Unternehmen und Organisationen Maßnahmen zur Krisenvorsorge zu ergreifen oder bestehende Systeme zu optimieren. CPN und seine Mitglieder sind dafür bestens positioniert", betont Rainer Westermann, ein international erfahrener Experte für Reputation Management und Litigation PR.



"CPN ist heute ein leistungsfähiges internationales Netzwerk von Experten für Krisenkommunikation. Es war mir eine Freude als Gründer den Anstoß zu geben und die Entwicklung von CPN voranzutreiben. Rainer hat auch in Kanada und USA als Kommunikator gearbeitet und ist international bestens vernetzt. CPN wird davon in seiner Entwicklung profitieren", sagte Marion Starck, ehemalige Präsidentin der Schweizer Public Relations Gesellschaft. Starck PR ist spezialisiert auf Kommunikationsstrategie, Thought Leadership und Krisenmanagement sowie Executive Training.



Über das Crisis Protection Network



Im Crisis Protection Network sind international Experten für Krisenkommunikation und -prävention zusammengeschlossen, die einen gemeinsamen hohen Anspruch an Lösungen für Krisenvorsorge, Krisenkommunikation und Brand Protection verfolgen. Unsere Experten verbindet ein erprobter Arbeitsansatz und eine Methodologie, nach denen sie individuell oder im Team grenzüberschreitend arbeiten. Das CPN Team besitzt viele Jahre Erfahrung in der Arbeit mit multinationalen Unternehmen genauso wie mit mittelständischen Betrieben. CPN Mitglieder bieten umfassende Dienstleistungen in drei wesentlichen Disziplinen - Krisenvorsorge und -kommunikation, Reputationsmanagement sowie Training & Weiterbildung. The Crisis Protection Network ist eine Vereinigung nach Schweizer Recht.



