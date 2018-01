Die Umweltministerin kritisiert den hohen Schweinefleischexport deutscher Bauern. Diese fühlen sich verunglimpft: Die Ideologie der Ministerin könne man auch als "Aufruf zur Lebensmittelverschwendung" interpretieren.

Der Deutsche Bauernverband (DBV) weist in scharfer Form die Kritik an deutschen Schweinefleisch-Exporten von Umweltministerin Barbara Hendricks zurück. "Das ist schlicht plump", sagte DBV-Präsident Joachim Rukwied am Donnerstag in Berlin mit Blick auf die SPD-Politikerin. Die amtierende Umweltministerin hatte in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" der Landwirtschaft vorgeworfen, den Export bedenkenlos ...

Den vollständigen Artikel lesen ...