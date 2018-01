"Unser Neujahrsvorsatz: Wir versuchen, auf Zigaretten zu verzichten." Philip Morris, mit Marken wie Marlboro und Chesterfield einer der größten Tabakkonzerne der Welt, gibt das Rauchen auf. Zumindest teilte das US-Unternehmen mittels einer groß angelegten Werbekampagne in Großbritannien mit, zukünftig dort keine Zigaretten mehr verkaufen zu wollen. Überhaupt sei es das Beste, aufzuhören oder wie Europa-Chef Fred de Wilde selbst sagte, gar nicht erst anzufangen. Da dürfte er Recht haben. Wer sich aber dennoch nicht vom Glimmstängel lösen will, dem bietet Philip Morris naturgemäß hauseigene und angeblich weniger schädliche Alternativen an.Anders als seine Kunden hat der Konzern keine Wahl, denn der Zigarettenmarkt schrumpft stetig: Laut dem Statistik-Portal Statista wurden 2017 in Deutschland jeden Tag im Schnitt 208 Millionen Zigaretten konsumiert. Das ist in etwa nur die Hälfte dessen, was noch 2002 verraucht wurde. Das Rauchen aufzugeben ist vielleicht auch deshalb nicht mehr länger unter den beliebtesten Neujahrsvorsätzen der Deutschen zu finden. Laut einer Forsa-Studie im Auftrag der DAK-Krankenkasse mit mehr als 3500 Befragten nehmen sich die meisten vor, gesünder und stressfreier zu leben und mehr Zeit für sich und die Familie aufzubringen.Die Top-Neujahrsvorsätze der Deutschen1Stress vermeiden oder abbauen59%2Mehr Zeit für Familie ...

