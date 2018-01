München (ots) - Das Comedy-Drama, inspiriert vom Leben der ehemaligen Chefredakteurin der Frauenzeitschrift Cosmopolitan, ist ab dem 9. Februar bei Prime Video zu sehen.



Das Comedy-Drama The Bold Type - Der Weg nach oben wird exklusiv bei Prime Video, dem Video-Streaming-Service von Amazon, in Deutschland, Österreich, Großbritannien, Frankreich und Spanien zur Verfügung stehen. Alle zehn einstündigen Episoden sind ab dem 9. Februar in der deutschen Synchronfassung und in der englischen Originalversion bei Deutschlands beliebtestem Video-Streaming-Service zu sehen. Sie verfolgen das Leben dreier temperamentvoller junger Frauen in den Zwanzigern, die für ein globales Frauenmagazin in New York City arbeiten.



Die Serie ist inspiriert vom Leben von Joanna Coles, der ehemaligen Chefredakteurin des Modemagazins Cosmopolitan und derzeitigen Chief Content Officer des Hearst Magazines, die gleichzeitig als Executive Producer der Serie fungiert. The Bold Type - Der Weg nach oben folgt drei Frauen, die beim Scarlet Magazine arbeiten, geführt von der mächtigen Chefredakteurin Jacqueline (Melora Hardin, Transparent, 17 Again). Jane (Katie Stevens, Faking it) wurde kürzlich zu ihrem Traumjob als Autorin befördert; Kat (Aisha Dee, Chasing Life) ist die neu ernannte Social Media Direktorin; und Sutton (Meghann Fahy, Die Erfindung der Wahrheit) arbeitet noch immer als Assistentin. Die motivierten jungen Freunde helfen sich gegenseitig, die Herausforderungen des Lebens zu meistern, während sie ihre Karriereziele verfolgen, nach Liebe suchen und ihre eigene Identität entdecken.



Produziert von NBCUniversal, erfreut sich The Bold Type - Der Weg nach oben in den USA großer Beliebtheit. Zwei weitere Staffeln wurden bereits in Auftrag gegeben, die auch bei Prime Video zu sehen sein werden. Die Serie stammt aus der Feder von Sarah Watson (The Unusuals, Parenthood) und wird produziert von Sandrine Gros d'Aillon (Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger, Die Eisprinzen). Weitere Rollen übernehmen Sam Page (Unbreakable Kimmy Schmidt, House of Cards) als Richard Hunter, ein Mitglied des Scarlet Board of Directors, und Matt Ward (Arrow, TRON: Legacy) als Alex, ein Autor des Magazins.



"The Bold Type - Der Weg nach oben ist eine unterhaltsame, rasante und zeitgemäße Serie und wir freuen uns, sie unseren Prime-Mitgliedern in Deutschland, Österreich, Großbritannien, Frankreich und Spanien zeigen zu können. Sie ist die jüngste Ergänzung in einer Reihe von Serien mit starken Protagonistinnen, die auf Prime Video verfügbar sind, darunter auch das Prime Original The Marvelous Mrs. Maisel, das Anfang des Monats zwei Golden Globes-Awards gewonnen hat", sagt Jay Marine, VP Prime Video EU. "Wir freuen uns auf das Feedback der Prime-Mitglieder zur ersten Staffel, bevor die zweite Staffel später in diesem Jahr, ebenfalls exklusiv bei Prime Video, startet."



Alle Folgen von The Bold Type - Der Weg nach ob werden über die Prime Video-App auf Smart TVs, mobilen Geräten wie Tablet und Smartphones, Amazon Fire TV, Fire TV Stick und Apple TV oder online unter Amazon.de/primevideo zur Verfügung stehen.



