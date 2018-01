Ende Januar wird es zu einer besonders spektakulären Mondfinsternis kommen. Grund genug, mit einem alten Mythos aufzuräumen, wonach der Erdtrabant für die Entstehung schwerer Erdbeben mitverantwortlich wäre.

Auf eine seltene "Super-Blau-Blutmond-Finsternis" können sich Himmelsbeobachter zum Ende des Monats freuen - zumindest, wenn sie vor einer größeren Reise nicht zurückschrecken: In der Nacht zum 31. Januar kommt der Mond der Erde nämlich nicht nur besonders nahe (Supermond), sondern es gibt auch eine Mondfinsternis, bei der der Erdtrabant als sogenannter Blutmond erscheint.

Dabei schiebt sich die Erde zwischen Sonne und Mond, wobei die rötlichen Anteile des Sonnenlichts so umgelenkt werden, dass der Mond in ein sanftes dunkelrotes Licht getaucht wird. Zusätzlich ist auch noch "Blue Moon". So wird das Phänomen genannt, wenn zum zweiten Mal in einem Monat Vollmond ist. In Europa wird die Supershow des Erdtrabanten allerdings nicht zu bestaunen sein, stattdessen kommen Himmelsfans in Asien, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...