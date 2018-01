Am Rohstoffmarkt tobt der Bär, oder besser die Bullen. Die Rohöl-Preise steigen auf ein Dreijahres-Hoch. Unterstützend wirkt der schwache Dollar und die Förderdrosselung durch die Opec. Weshalb der Ölpreis-Anstieg jetzt seinen Zenit erreicht haben könnte und wie Sie auch bei einer Seitwärts-Range profitieren können, erfahren Sie in dieser Ausgabe Zertifikate Aktuell. Außerdem bespricht Michael Blumenroth, Zertifikate-Experte der Deutschen Bank, mit Moderatorin Johanna Claar, weshalb die Opec kein Interesse an weiter steigenden Ölpreisen hat und wann die Fracking-Methoden wieder interessant werden.