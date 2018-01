Hamburg (ots) - Anwender des Sync&Share-Service von aktuellen Sicherheitslücken nicht betroffen



Anwender des Sync&Share-Services TeamDrive sind vor den Sicherheitsrisiken Meltdown ("Kernschmelze") und Spectre ("Schreckgespenst") geschützt, teilt die TeamDrive Systems GmbH mit. Einen Leistungsabfall auf Serverseite, wie er teilweise mit Sicherheitspatches gemeldet worden ist, hat auf die TeamDrive Services für deren Kunden keinerlei Auswirkungen. "Unsere Anwender sind von Meltdown und Spectre in Bezug auf unseren Service in keiner Weise betroffen", versichert TeamDrive Geschäftsführer Detlef Schmuck.



Die Sicherheitsgarantie von TeamDrive basiert auf der Grundlage, dass der Dienst für alle Anwender mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung arbeitet, ein "Abgreifen" oder "Einschleusen" unerlaubter Daten "unterwegs" also per se unmöglich ist bzw. der Angreifer mit den Daten aufgrund der Verschlüsselung nichts anfangen könnte.



Die Sicherheitslücken in den CPUs von Intel, ARM und Apple, die unter den Namen Meltdown und Spectre zusammengefasst werden, stellen eine potenzielle Gefährdung für alle Windows- und Linux-PCs sowie Macs, iPhones, iPads, Android-Smartphones und Android-Tablets dar. "Unsere Aussage bezieht sich ausschließlich auf unseren Syn&Share-Service und die gesamte Infrastruktur, die wir unseren Kunden zur Verfügung stellen", sagt Schmuck, und betont: "Über die Endgeräte unserer Anwender können wir natürlich keine Angaben machen."



TeamDrive gilt als die "sicherste Sync&Share-Software der Welt made in Germany" für das Speichern, Synchronisieren und Sharing von Daten und Dokumenten, weil sie den Hochsicherheitsanforderungen gem. Paragraph 203 Strafgesetzbuch für Berufsgeheimnisträger entspricht. Grundlage bildet eine durchgängige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die gewährleistet, dass nur der Anwender selbst die Daten lesen kann - weder TeamDrive noch irgendeine Behörde auf der Welt kann die Daten entschlüsseln. Diese technische und rechtsverbindliche Sicherheit wissen über 500.000 Anwender und mehr als 5.500 Unternehmen aus allen Branchen zu schätzen, von der Industrie über das Gesundheitswesen sowie Wirtschafts- und Steuerberatung bis hin zur öffentlichen Verwaltung. TeamDrive unterstützt Windows, Mac OS, Linux, Android und iOS.



