Basel - Wer die digitale Transformation vorantreiben will, steht vor der Frage, wie die Softwareentwicklung schneller und flexibler werden kann. Die Basler Kantonalbank (BKB) hat sie beantwortet. So konnte die Bank die Entwicklung ihrer Core-Banking-Plattform Avaloq verbessern und neue Services wie "myBKB" erfolgreich an den Start bringen. Denn die Zukunft der Bankgeschäfte ist digital.

Analog und Digital geschickt verbinden

Kunden von heute wollen Bankgeschäfte unabhängig von Ort und Zeit bequem und schnell erledigen. Für die BKB Grund genug, zusätzlich zu ihren 14 physischen Filialen eine digitale zu eröffnen. Über myBKB können Kunden online Informationen abrufen, Konten eröffnen, Bankpakete bestellen, Geld anlegen und die Kundenberatung kontaktieren. Digitale Services und Kommunikationsmittel sind auch bei der laufenden Modernisierung der BKB-Filialen ein "Must-have". myBKB ist in der digitalen Transformationsstrategie der BKB ein grosser Meilenstein. Bis es soweit war, durchlief myBKB umfangeiche Testphasen und musste auch in die Core-Banking-Plattform Avaloq integriert werden. Ebenso wie viele andere Schweizer Banken nutzt die BKB Avaloq als "Plattform as a Service"-Angebot. Die komplexe Cloud-Plattform läuft in einem voll isolierten und hoch abgesicherten Netzwerk beim Provider. Definierte Abläufe, Zeitpläne und zuständigkeiten regeln die Nutzung für alle Beteiligten. Integration und Abnahme von Softwarepaketen zum Beispiel obliegen grundsätzlich dem Betreiber. "Normalerweise wird direkt auf der Avaloq-Plattform gearbeitet. Aber wir wollten den Entwicklungsteil ins Haus holen, um flexibler und schneller zu werden und um unsere Systeme beim Provider zu entlasten", so Jan Rindisbacher, Application Operation bei der BKB.

On-premises entwickeln, in der Cloud verarbeiten

Die generelle Machbarkeit bewies ein Proof of Concept. Die zwei Terabyte grosse Datenbank aus der Avaloq Plattform lief nun vor Ort. Jedoch war die Bereitstellung einer einzigen Entwicklungsinstanz mit sechs Stunden zu lang und gemessen am Speicherverbrauch für zahlreiche Instanzen auch zu teuer. Die Lösung war einfach. "Wir haben mit der Snapshot-Technologie von NetApp sehr gute Erfahrungen gemacht", so Frédéric Lepka, Core Operations bei der BKB. "Dass auch die Inhouse-Entwicklung für Avaloq davon profitieren kann, hat

