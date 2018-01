Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt hat die zur Eröffnung noch freundliche Stimmung im weiteren Verlauf wieder etwas nachgelassen. Positive Daten, die eine robuste Verfassung der amerikanischen und der chinesischen Wirtschaft zeigten, verloren im weiteren Handelsverlauf ihre Wirkung. Den Kursverlauf drückten vor allem die drei Indexschwergewichte Nestlé, Novartis und Roche, die im Verlaufe des Vormittaghandels ins Minus rutschten.

Die Marktteilnehmer, die sich am frühen Morgen noch von der auf Rekordniveau geschlossenen US-Börse ansprechen liessen, seien von ihrem seit den letzten Tagen zu beobachtenden vorsichtigen Agieren grundsätzlich nicht abgewichen, meinte ein Händler. Am Nachmittag werden in den USA erneut Konjunkturdaten veröffentlicht, die einen weiteren Beleg für die Robustheit der US-Ökonomie liefern und damit den US-Aktienmarkt befeuern könnten.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 12 Uhr 0,03% höher bei 9'442,92 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legt um 0,24% auf 1'553,35 Punkte zu, während der breite Swiss Performance Index (SPI) mit 10'863,94 unverändert notiert. Von den 30 wichtigsten Titeln stehen 13 im Minus, 16 im Plus und Sika notieren als einzige unverändert.

Im Fokus liegen unter den Blue Chips Geberit, die mit +5,4% die mit Abstand grössten Kursavancen verzeichnen. Das Sanitärtechnikunternehmen hat mit den Umsatzzahlen für 2017 die Konsenserwartungen leicht übertroffen. Händlern ...

