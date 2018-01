Erfurt (ots) - Die Doku-Reihe "Nicht zu stoppen" begleitet sechs jugendliche Top-Athleten verschiedener sportlicher Disziplinen auf dem Weg zu ihrem großen gemeinsamen Traum: die Teilnahme an den Paralympischen Spielen 2020. Welche Hindernisse sie für ihren Traum überwinden, zeigt KiKA ab 22. Januar von Montag bis Donnerstag um 20:10 Uhr.



Die Sportler im Alter von 14 bis 17 Jahren haben von Geburt an eine körperliche Behinderung und zeigen, welche besonderen Situationen sie im Alltag meistern müssen und zu welchen Leistungen sie imstande sind. Alle sechs Athleten verfolgen ihr ganz persönliches Ziel: Alexander ist 17 Jahre alt und will für die U23-Mannschaft bei der Rollstuhl-Basketball-WM in Kanada punkten. Nalani (16) gehört zur Spitze der Weltrangliste im Rollstuhl-Tennis und will ihren Titel bei den Soweto Open in Südafrika verteidigen. Die 17-jährige Leonie ist fest entschlossen, bei der Leichtathletik-Junioren-WM in der Schweiz weiter als vier Meter zu springen. Schwimmer Adam (16) will sich für die Weltmeisterschaft in Mexiko qualifizieren. Daniel ist 17 und möchte bei der Judo-Senioren-EM in Großbritannien unter die ersten fünf Plätze kommen. Und die 14-jährige Veronika hat den Titel der österreichischen Staatsmeisterin im Ski Alpin fest vor Augen.



Die Sportler nehmen gemeinsam an einem dreitägigen Trainingscamp an der Sporthochschule Köln teil, wo sie sich zum ersten Mal begegnen. Durch das Trainingscamp führt sie Beachvolleyball-Olympiasieger Julius Brink, der den Jugendlichen Tipps für die Zukunft und ihr persönliches Weiterkommen gibt. ZDF-Sportmoderator Sven Voss coacht die Sportler in Sachen Kommunikation und Selbstpräsentation. Renommierte Sportmediziner testen die Fitness der Protagonisten und optimieren ihre persönlichen Trainingsmethoden. Einen überraschenden Gast-Auftritt hat außerdem Basketball-Superstar Dirk Nowitzki.



Exklusiv auf ZDFtivi.de und in der tivi-App erzählen die sechs Athleten hautnah und sehr persönlich von ihrem Leben: Wo fühlen sie sich zuhause? Welche Hobbys haben sie und was bedeutet ihnen ihr Sport? Jede Folge ist bereits einen Tag vor der TV-Ausstrahlung auf den Plattformen abrufbar.



Die Premiere der achtteiligen Doku-Reihe "Nicht zu stoppen" (ZDF) ist ab 22. Januar bei KiKA zu sehen. Verantwortliche Redakteurin beim ZDF ist Gordana Großmann.



