DAX & Co: Anleger weiter im Rally-Modus

Die Wall Street eilt von einem Rekord zum nächsten. Gerade konnte der Dow Jones erstmals über der Marke von 26.000 Punkten schließen. Im Gegensatz dazu kommt der DAX aktuell nicht vom Fleck. Trotzdem zeigen sich Anleger insgesamt in Bezug auf Aktien optimistisch. Dies zeigt sich beim Blick auf das neueste Citi-Investmentbarometer.

46 Prozent der Befragten glauben demnach, dass die Aktienkurse in den kommenden drei Monaten steigen werden. Für 43 Prozent der Befragten steht eine Seitwärtsphase an den europäischen Aktienmärkten an. Auf Zwölfmonatssicht sind Anleger noch optimistischer. 59 Prozent von ihnen sehen in den kommenden zwölf Monaten steigende Märkte. In Bezug auf den Goldpreis zeigen sich die Befragten weniger optimistisch. Gleichzeitig wird hierzulande kein abrupter Zinsanstieg erwartet.

