Spreitenbach (ots) - In einem anspruchsvollen Jahr des Umbruchs

hat Globus die Weichen für die Zukunft gestellt. Die mit der

One-Brand-Strategie eingeleitete strukturelle Bereinigung zeigte bei

Herren Globus und Schild erste Wirkung, die Umsetzung der neuen

Globus Fachgeschäfte ist auf Kurs. Die Magazine zum Globus AG schloss

das Geschäftsjahr 2017 mit einem Nettoumsatz von 857 Mio. Franken und

einem flächenbereinigten Minus von 2 Prozent ab. Der Online-Handel

legte um 163 Prozent zu.



Die Globus Warenhäuser erzielten 2017 einen Umsatz von 643,2 Mio.

Franken (flächenbereinigt -1,6 Pro-zent). Die Warenhäuser konnten das

Vorjahresniveau (657,8 Mio. Franken) somit praktisch halten.

Allerdings konnte der Umsatzeinbruch im klimatisch milden Herbst

durch das positive Weihnachtsgeschäft nicht vollständig wettgemacht

werden.



Die strukturellen Bereinigungen von Herren Globus und Schild auf

Grund der im Mai 2017 beschlossenen One-Brand-Strategie wurden

eingeleitet. Bis April 2018 werden die ersten 27 neuen Globus

Fachgeschäfte umgebaut und eröffnet. Die Herren Globus Geschäfte

erarbeiteten 67,7 Mio. Franken (flächenbereinigt -2,8 Prozent) und

die Schild Modehäuser 146,1 Mio. Franken (flächenbereinigt -3,0

Prozent). Insgesamt erwirt-schaftete die Magazine zum Globus AG 2017

einen Nettoumsatz von 857,0 Mio. Franken, flächenbereinigt sind das

2,0 Prozent weniger als im Vorjahr.



Der Globus Online-Shop verzeichnet demgegenüber einen erfreulichen

Zuwachs von 163 Prozent. Auch 2018 wird das Unternehmen spürbar in

den Online-Handel investieren. Thomas Herbert, CEO der Magazine zum

Globus AG: «Mit der One-Brand-Strategie und dem Ausbau des E-Commerce

haben wir die Weichen für eine starke Zukunft von Globus gestellt.

Deshalb war 2017 ein Jahr des Umbruchs und für die Mitarbeitenden

sehr anspruchsvoll. Im laufenden Jahr können wir den Kundinnen und

Kunden im Premium-Segment nun zahlreiche Service-Neuheiten bieten.»



Globus Gruppe

Nettoumsatz in Mio. CHF 2017 2016 % % flächenbereinigt

Gruppe 857,0 879,0 -2,5 -2,0

- Globus Warenhäuser 643,2 657,8 -2,2 -1,6

- Herren Globus 67,7 68,2 -0,8 -2,8

- Schild Modehäuser 146,1 153,0 -4,5 -3,0



