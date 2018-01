Dagegen ist das Platzen der Bitcoin-Blase ein Witz: Weltweit stehen Anleihen unter Druck, die US-Steuerreform verschlimmert die Situation. Warum die Anleiheblase platzen könnte und was das für Anleger bedeutet.

Scharf abwärts ging es in der vergangenen Woche mit Bitcoin und Co. Chinesische und südkoreanische Regulierungsbehörden stellen Handelsverbote für Kryptowährungen in Aussicht. Inzwischen sieht es tatsächlich so aus, als sei die Spekulationsblase in Kryptowährungen geplatzt. Üblicherweise wird das Spekulationsobjekt dann von Anlegern auf Jahre hinaus gemieden - oder verschwindet ganz von der Bildfläche, wie es etwa der Starinvestor Warren Buffett erwartet.

Mit einem gemeinsamen Marktvolumen aller gut 1400 Kryptowährungen von gut 500 Milliarden Dollar dürfte der Schaden für das Finanzsystem aber im Rahmen bleiben.

Ein gigantisches Risiko stellt hingegen ein mögliches Platzen der globalen Anleiheblase dar. Das Marktvolumen aller weltweit ausstehenden Anleihen liegt inzwischen bei rund 95.000 Milliarden Dollar. Massiv ausweiten wird sich in den nächsten Jahren etwa das Angebot an US-Staatsanleihen, weil die Steuereinnahmen nicht mit der Ausgabenentwicklung Schritt halten. Die US-Steuerreform kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die dortige Volkswirtschaft eigentlich keinen zusätzlichen Stimulus mehr benötigt hätte. Was die Börse auf kurze Sicht wegen der Aussicht auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...