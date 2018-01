Berlin (ots) -



Die heute vom Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) vorgelegte Studie "Klimapfade für Deutschland" gibt Handlungsempfehlungen für die politischen Rahmenbedingungen der Energiewende. Hierzu äußert sich Dr. Timm Kehler, Vorstand der Brancheninitiative Zukunft Erdgas: "Die Studie zeigt: Gas kann einen wichtigen Beitrag leisten, um kostengünstig und wirksam die Umwelt zu entlasten. Damit ist die Erdgaswirtschaft heute und auch in Zukunft ein zuverlässiger Partner der deutschen Industrie."



Die Studie beschreibt verschiedene volkswirtschaftliche Szenarien zur Reduktion der Emissionen bis 2050. Dabei plädiert der BDI auch für die Förderung von Innovationstechnologien wie etwa Power-to-Gas und die gasbetriebene Brennstoffzelle. "Wir stellen uns hinter die Forderung des BDI nach besserer Innovationsförderung. Wir wissen heute, dass wir diese Technologien in Zukunft benötigen werden, also müssen wir jetzt anfangen, sie zur Marktreife zu bringen und den Markt zu entwickeln", so Kehler.



Nicht zuletzt hatte auch die Gebäudestudie der Deutschen Energie-Agentur (dena) bereits gezeigt, dass regenerativen Brennstoffen in Zukunft eine wachsende Bedeutung zukommt und ein technologieoffener Ansatz zu deutlich geringeren Kosten führt. Kehler weiter: "Ich bin froh über das klare Bekenntnis des BDI zu technologieoffenem Klimaschutz. Klimaschutz gelingt mit - nicht gegen - die deutschen Unternehmen. Erdgas bietet Klimaschutz ohne Wettbewerbsnachteile für die Industrie. Mehr noch: Deutsche Anbieter von effizienten Heizgeräten, Erdgasfahrzeugen und Kraftwerken können vom globalen Megatrend Klimaschutz profitieren."



"Sehr gut gefällt mir an der Studie der Titel: Es gibt eben nicht nur einen Klimapfad für Deutschland, sondern wir müssen den Unternehmern, Erfindern und Ingenieuren die Freiheit lassen, den besten Weg zu bezahlbarem Klimaschutz zu entdecken und zu entwickeln. Wenn wir das tun, wird Gas seinen Platz bei der Lösung der Probleme haben", fasst Kehler zusammen.



