- Professor Dr. Christoph Beck übergibt etablierten Branchentreff an Gero Hesse von TERRITORY EMBRACE - Im neuen Stil: RC18 unter dem Motto Innovate & Survive am 6./7. Juni 2018 in Düsseldorf - Keynote von Richard David Precht



Unter neuer Führung wandelt sich der Recruiting Convent zum RC18. In hochkarätigen Key Notes, Paneldiskussionen, Best Practice Cases und Workshops werden Personalfragen im Zeitalter der Digitalisierung diskutiert und das Zusammenspiel von HR und technischen Innovationen betrachtet. Um in Zeiten der Digitalisierung bei der Gewinnung von Fach- und Führungskräften erfolgreich zu sein, müssen neue Wege beschritten werden.



Unter dem Motto "Innovate" und "Survive" bietet der RC18 neue Denkanstöße und ungewohnte Perspektiven auf Employer Branding und Personalmarketing, z.B. mit dem Philosophen Richard David Precht oder dem Kabarettisten Vince Ebert. Zudem gibt es pragmatische Hilfestellungen für den Arbeitsalltag in Sachen Robot-Recruiting, SEO, E-Assessment, Digital Detox und mehr.



"Den Recruiting Convent dieses Jahr auszurichten, ist eine besonders reizvolle Herausforderung für uns", sagt Gero Hesse, Geschäftsführer von TERRITORY EMBRACE. "Die Richtung ist klar: Innovate, weil die Themenfelder Employer Branding, Personalmarketing & Recruiting mehr denn je dem Zwang der Innovationen unterliegen. Survive, weil neben dem Fokus auf neue Themen auch die althergebrachten Kanäle effizient und effektiv bespielt werden müssen."



Zielsetzung ist es, den Teilnehmern des RC18 innovative strategische Ansätze sowie praxisnahe Ideen für ihre Unternehmen mit auf den Weg zu geben. Der RC18 findet am 6. und 7. Juni 2018 in der Düsseldorfer Kulturlocation Boui Boui Bilk statt, einer ehemaligen Schraubenfabrik, die heute Teil der Düsseldorfer Kunst- und Kreativszene ist und somit auch für "Innovate & Survive" steht.



Bis zum 28. Februar 2018 gilt der Frühbucherrabatt von 1.495 Euro. Das reguläre Ticket kostet 1.995 Euro. Weitere Information sind unter www.recruiting-convent.de zu finden.



