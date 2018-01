London (ots/PRNewswire) -



Einblicke von Branchenführern sind wie Kapital. Aus diesem Grund versammelt der 10. Future of Finance-Gipfel Finanzchefs der wichtigsten Marken aus aller Welt.



Die Top-Referenten sind unter anderen:



- Sam Hewitt, Global Finance Services Director, Jaguar Land Rover - Jules Radford, Vice President, Finance Operations, Inmarsat - Christopher Argent, Group Business Intelligence Strategy and Planning Manager, Vodafone - Neil Morling, CFO, Olswang



Die Veranstaltung, die vom 19. bis 21. Februar 2018 im Londoner Hurlingham Club stattfindet, wird über 60 Redner und Mitglieder der Finanz-Community zusammenbringen.



Im Vorfeld der Veranstaltung sprach SSON mit diesen Top-Referenten zum Thema: "Finance Leadership 2020: HISTORIC Data is Out, PREDICITIVE Data is In." Laden Sie hier Ihr Exemplar dieses exklusiven Berichts herunter: http://bit.ly/2zkgeNq.



Der Bericht konzentriert sich auf wichtige Themen, so beispielsweise darauf, auf welche Weise sich die Rolle der Finanzchefs verändert, auf das Wachstum der digitalen Transformation, Datenherausforderungen und das Anlagenmanagement.



Die Stellung der Vordenker steht im Mittelpunkt des Berichts, wie beispielsweise die Prognose von Jules Radford hinsichtlich einer neuen Norm. Er erklärt: "Wenn wir wirklich Co-Piloten des Unternehmens sein wollen, müssen wir aufhören, uns auf die Vergangenheit zu konzentrieren, sondern stattdessen unseren Schwerpunkt auf die Zukunft legen. Was wird passieren? Wie werden Verkaufskampagnen umgesetzt? Werden wir das Budget einhalten? Das sind die Fragen, mit denen wir uns als Erstes auseinandersetzen müssen."



Lesen Sie den vollständigen Bericht http://bit.ly/2zkgeNq.



Informationen: Der "10. Annual Future of Finance Summit & CFO Boardroom", der vom 19. bis 21. Februar 2018 im Londoner Hurlingham Club stattfindet, bringt Finanzexperten der größten Namen in der Branche zusammen. Der Future of Finance-Gipfel 2018, für den sich mehr als 60 Finanzexperten als Redner angemeldet haben, wird hochmoderne Fallstudien mit Einblicken der Endanwender und mehr Vordenkergeist zu den Werkzeugen, Methoden und Technologien liefern, die die Finanzfunktionen in ganz Europa revolutionieren.



https://www.financetransformationeurope.com



Pressekontakt: +44 (0)207-036-1324