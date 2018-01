Eine Tochtergesellschaft von MCAP Global Finance (UK) LLP ("MCAP") hat den Erwerb eines Portfolios von sechs Einkaufszentren in Spanien und Italien mit einer Gesamtfläche von 90.000 m2 (das "Bronze-Portfolio") abgeschlossen. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekanntgegeben.

Das Bronze-Portfolio, das sich zuvor im Besitz des von Pradera verwalteten Pradera European Retail Fund 2 (des "Fonds") befand, umfasst das Einkaufszentrum Itaca in Formia, ca. 90 km nordwestlich von Neapel, mit einer voll vermieteten Fläche von 23.000 m2 und einem Panorama-Hypermarkt als Ankermieter, und das Einkaufszentrum Tuscia in Viterbo, ca. 80 km nordwestlich von Rom, mit einer voll vermieteten Fläche von 17.000 m2 und der größten italienischen Supermarkt-Kette Coop als Ankermieter.

Die Transaktion stellte für die Anteilinhaber des Fonds einen Exit dar. Pradera wird weiterhin das Fondsvermögen des Bronze-Portfolios für MCAP verwalten.

Ausschließlicher Finanzberater für den Fonds war Accord Europe Limited. MCAP nutzte eigene Beratungskapazitäten.

ÜBER PRADERA

Pradera ist ein marktführender Spezialfonds und ist als Anlagenverwalter im Bereich Einkaufs- und Fachmarktzentren in Europa und Asien tätig. Das Portfolio des 1999 gegründeten Unternehmens Pradera umfasst Einkaufs- und Fachmarkzentren im Vereinigten Königreich, Spanien, Italien, Deutschland, Polen, der Tschechischen Republik, Frankreich, Griechenland, der Türkei und China mit mehr als 2.900 Einzelhandelsgeschäften. Weitere Informationen zu Pradera finden Sie unter: www.pradera.com.

ÜBER MCAP

MCAP Global Finance (UK) LLP ist eine britische Tochtergesellschaft von Marathon Asset Management, LP ("Marathon") mit Sitz in New York, einem weltweit aktiven Verwaltungsunternehmen für alternative Anlagen, das sich auf die Märkte für Unternehmensinvestitionen, globale Kredite, festverzinsliche Wertpapiere und Immobilien spezialisiert hat. Marathon verwaltet ein Kapitalvermögen von ca. 13 Mrd. USD und investiert seit 2005 aktiv in gewerbliche Immobilien. Weitere Informationen zu Marathon finden Sie unter: www.marathonfund.com.

ÜBER ACCORD EUROPE LIMITED

Die Accord Group Holdings (kurz "Accord") macht sich über ihren Hauptsitz in San Francisco und zusätzliche Niederlassungen in Chicago und London eine leistungsstarke Kombination aus Kapitalmarkt-, Vermögensverwaltungs- und Investitionskompetenzen für sehr unterschiedliche Akteure zunutze, die mit privatem Beteiligungskapital in der internationalen Immobilienbranche tätig sind. Über seine britische Tochtergesellschaft Accord Europe Limited bietet Accord seinen Kunden in Europa Beratungs- und Vermittlungsdienste. Weitere Informationen über Accord finden Sie hier: www.accord-group.net.

