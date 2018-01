London - Jeremy Lawson, Chefvolkswirt bei Aberdeen Standard Investments, kommentiert die Notwendigkeit, an den Inflationszielen festzuhalten.Die Geldpolitik befinde sich an einem Wendepunkt. Die außergewöhnlichen Maßnahmen der Zentralbanken würden in dem Maß, wie die Wirtschaft wachse und die Finanzmärkte stabil bleiben würden schrittweise zurückgeführt. Noch seien die Investoren weiter skeptisch, wie stark die Zentralbanken die Zinsen erhöhen würden, denn die Inflation verharre in einem Großteil der Industrieländer hartnäckig auf einem niedrigen Niveau.

