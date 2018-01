Hamburg / Essen (ots) - Die Jury der GOLDENEN KAMERA (in diesem Jahr u.a. bestehend aus Dunja Hayali, Emilia Schüle, Quirin Berg, Michael Mittermeier, Joachim Król sowie den FUNKE-Chefredakteuren Christian Hellmann und Jörg Quoos) hat für die Kategorie "Bester deutscher Fernsehfilm" eine Komödie, einen Krimi und einen Psychothriller nominiert.



- "Angst: Der Feind in meinem Haus" (ZDF, Regie: Thomas Berger)



Jurybegründung: "Heino Ferch und Anja Kling als Vorzeigepaar und Udo Samel als verhaltensgestörter Untermieter bekämpfen sich bis zum bitteren Ende. Das Psychospiel zwischen den dreien setzt dem Horror Glanzlichter auf."



- "Jürgen: Heute wird gelebt" (Das Erste, Regie: Lars Jessen)



Jurybegründung: "Das ist ein Junggesellenausflug voll Witz und Ironie, aber schonungslos genau in der Zeichnung der Tristesse, die ihr Leben umgibt. Mit anarchischem Charme verleihen Charly Hübner und Heinz Strunk diesen vermeintlichen Verlierern viel Würde."



- "Ein Kommissar kehrt zurück" (ZDF, Regie: Matti Geschonneck)



Jurybegründung: "Uwe Kockisch und Sylvester Groth liefern sich bei der Aufklärung das spannendste und intelligenteste Duell des Jahres. Von Minute zu Minute erhöht sich der Druck zwischen den Männern. Ganz große Schauspielkunst."



Auch in der Kategorie "Bestes Dokutainment-Format" stehen die Favoriten fest. Die Leser bzw. User der Tageszeitungen, Programmzeitschriften und Online-Portale der FUNKE MEDIENGRUPPE sowie der offiziellen Homepage der GOLDENEN KAMERA haben aus 12 Formaten am häufigsten für die folgenden drei abgestimmt:



- "Bares für Rares" (Horst Lichter; ZDF)



- "Die Höhle der Löwen" (Jury; VOX)



- "Kitchen Impossible" (Tim Mälzer; VOX)



Die von Steven Gätjen moderierte Verleihung der GOLDENEN KAMERA findet am 22. Februar 2018 in der Hamburg Messe statt und wird ab 20.15 Uhr live im ZDF übertragen.



Weitere Informationen zur GOLDENEN KAMERA finden Sie auch unter goldenekamera.de.



Die GOLDENE KAMERA jederzeit im Netz:



facebook.de/GoldeneKamera twitter.com/GoldeneKamera - GOKA instagram.com/goldenekamera



OTS: GOLDENE KAMERA newsroom: http://www.presseportal.de/nr/118758 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_118758.rss2



Pressekontakt: Jutta Rottmann Pressekontakt GOLDENE KAMERA Tel.: +49 (0) 30 45 087 54 500 E-Mail: presse@goldenekamera.de