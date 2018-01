Wie schon berichtet, hat die heimische ams (AT0000A18XM4), die bekanntlich an der Swiss Stock Exchange notiert, gute Chancen hat, in den SLI Index, der die 30 größten und liquidesten Aktien an der Schweizer Börse beinhaltet, aufgenommen zu werden. Ein anderes österreichisches Unternehmen, das an einer Auslands-Börse notiert, ist schon im Dezember 2017 in einen namhaften Index aufgenommen worden. Es handelt sich um die Biotech-Firma Nabriva (NBRV), die seit September 2015 an der Nasdaq notiert. Seit 18. Dezember 2017 ist die Aktie im NASDAQ Biotechnology Index® enthalten. Laut Nasdaq-Homepage sind 197 Aktien im Index. Die Aktie schloss am Mittwoch bei 6,39 Dollar, der IPO-Preis wurde im September 2015 weit unter der ursprünglichen Spanne von 15 bis 17 US-Dollar bei 10,25...

Den vollständigen Artikel lesen ...