DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12.54 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.806,10 +0,09% +4,86% Euro-Stoxx-50 3.617,46 +0,13% +3,24% Stoxx-50 3.236,08 +0,14% +1,83% DAX 13.226,75 +0,32% +2,39% FTSE 7.695,04 -0,39% +0,49% CAC 5.501,19 +0,13% +3,55% Nikkei-225 23.763,37 -0,44% +4,39% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,48 -21

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,02 63,97 +0,1% 0,05 +6,0% Brent/ICE 69,34 69,38 -0,1% -0,04 +4,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.330,53 1.326,98 +0,3% +3,55 +2,1% Silber (Spot) 17,10 17,01 +0,5% +0,09 +1,0% Platin (Spot) 1.002,80 999,50 +0,3% +3,30 +7,9% Kupfer-Future 3,20 3,18 +0,6% +0,02 -2,9%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach der Rekordjagd zur Wochenmitte dürfte die Wall Street am Donnerstag eine Verschnaufpause einlegen. Der Dow-Jones-Index hatte am Vortag den nachhaltigen Sprung über die Marke von 26.000 Punkten geschafft und dürfte dieses Niveau erst einmal verteidigen. Alle drei wichtigen Indizes schlossen auf Rekordständen. Weiter im Fokus steht die Berichtssaison. Mit Morgan Stanley legt die letzte US-Großbank ihre Geschäftszahlen vor. Auch hier dürften die Auswirkungen der US-Steuerreform, wie bereits bei den anderen US-Banken, die Zahlen dominieren. Daneben werden nachbörslich mit IBM und American Express noch zwei Schwergewichte aus dem Dow-Jones-Index ihre Ergebnisse präsentieren. Daneben könnten eine Vielzahl von US-Konjunkturdaten für Impulse sorgen. Für Enttäuschung sorgen die Ergebnisse von Alcoa. Der Aluminiumkonzern ist im vierten Quartal tiefer in die roten Zahlen gerutscht und hat dabei noch schlechter abgeschnitten als befürchtet. Alcoa beendete das Quartal mit einem Verlust von 196 Millionen Dollar. Bereinigt um Sonderfaktoren verdiente Alcoa zwar 1,04 Dollar je Aktie, Analysten hatten aber mit 1,23 Dollar gerechnet. Auch der Umsatz verfehlte die Erwartungen. Die Aktie fällt vorbörslich um knapp 6 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:55 US/Morgan Stanley, Ergebnis 4Q

22:03 US/American Express Co, Ergebnis 4Q

22:11 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Philadelphia-Fed-Index Januar PROGNOSE: +25,0 zuvor: revidiert +27,9; vorläufig +26,2 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Dezember Baubeginne PROGNOSE: -1,5% gg Vm zuvor: +3,3% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -0,8% gg Vm zuvor: -1,4% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 246.000 zuvor: 261.000 17:00 Rohöllagerbestände (Woche)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Börsen in Europa notieren nach dem Minus am Vortag am Donnerstag wieder leicht im Plus. Dabei folgen sie der Wall Street auf dem Weg nach oben, aber ohne wirklich Dynamik zu entfachen. Dabei sind es vor allem die Technologiewerte, die zu den Gewinnern zählen. Sehr optimistisch für den Sektor äußern sich die Strategen der Fondsgesellschaft Columbia Threadneedle Investments. Fundamental liefert das Bruttoinlandsprodukt aus China ebenfalls gute Vorlagen mit einem Anstieg von 6,9 Prozent im vierten Quartal. Damit erlebte das Land erstmals seit sieben Jahren wieder eine höhere Wachstumsdynamik. Besonders fest tendieren Infineon nach zwei Kaufempfehlungen durch die Societe Generale und Goldman Sachs. Positiv bewerten Händler die Geschäftszahlen von Geberit. An der Börse geht es für die Aktie um 5,7 Prozent auf 450 Franken nach oben. Versorgerwerte geraten indes unter weiter unter Druck. So fallen RWE um 0,6 und Eon um 1,1 Prozent. Zu Eon hat sich die Royal Bank of Canada skeptisch geäußert. Carrefour legen um 3,1 Prozent trotz schwacher Zahlen zu. Der bereinigte Gewinn lag zwar 15 Prozent unter Vorjahr, doch der Markt hatte noch Schlimmeres befürchtet.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:17 Uhr Mi, 17.22 Uhr % YTD EUR/USD 1,2243 +0,40% 1,2194 1,2240 +1,9% EUR/JPY 136,29 +0,41% 135,74 135,59 +0,8% EUR/CHF 1,1750 -0,12% 1,1764 1,1758 +0,3% EUR/GBP 0,8820 -0,11% 0,8830 1,1302 -0,8% USD/JPY 111,30 -0,00% 111,31 110,77 -1,2% GBP/USD 1,3883 +0,53% 1,3809 1,3834 +2,7% Bitcoin BTC/USD 11.578,07 +3,84% 11.196,10 9.838,16 -19,39

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Euphoriewelle zur Wochenmitte an der Wall Street, wo der Dow-Jones-Index erstmals überhaupt über 26.000 Punkten schloss, ist an den asiatischen Börsen am Donnerstag nicht recht angekommen. Zwar dominierten dort zunächst klar die Pluszeichen bei den Indizes, allerdings bröckelten die ohnehin nur vergleichsweise moderaten Gewinne im Verlauf des Handels vielfach wieder ab - zum Teil aus Vorsicht vor Bekanntgabe neue Wachstumsdaten aus China. In Tokio schaffte der Nikkei-Index zwar erstmals seit 1991 den Sprung über die 24.000er Marke, am Ende des Tages lag er aber bei 23.763 Punkten und damit 0,4 Prozent im Minus. Einige Beobachter wollten das mit dem im Verlauf wieder leicht anziehenden Yen erklären. In Hongkong markierte der HSI erneut ein 28-Jahreshoch. Zwar ging es auch dort zwischenzeitlich abwärts, doch sorgten im Späthandel die mit Spannung erwarteten Wachstumsdaten aus China für Kauflaune. Das chinesische BIP wuchs im vierten Quartal um 6,8 Prozent und damit einen Tick stärker als erwartet. Zudem fiel die Industrieproduktion im Dezember besser als prognostiziert aus. An der Festlandbörse in Schanghai hatte der Index im unmittelbaren Vorfeld der Bekanntgabe der Daten noch einmal Fahrt aufgenommen und 0,9 Prozent höher geschlossen. Spektakuläre Ausmaße nimmt der Börsengang von C-Mer Eye an. Nach 76 Prozent, 44 Prozent und 32 Prozent an den ersten drei Handelstagen der Aktie ging es am Donnerstag nochmals um über 60 Prozent nach oben. Die Aktie sei zum Börsengang 1.560-fach überzeichnet gewesen, zudem seien nur relativ wenig Papiere an den Markt gekommen, kommentieren Händler.

CREDIT

Kaum verändert zeigen sich die Risikoprämien gegen den Ausfall von Staats- und Unternehmensanleihen am Donnerstag. Gewichtige Einflüsse durch Makrodaten gebe es seit der Entspannung um die Eurozone-Inflation vom Vortag nicht. Die Augen seien nun in Richtung Berichtssaison und damit auf Einzelnamen gerichtet, heißt es im Handel.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

T-Systems wird auf mehr Effizienz und Flexibilität getrimmt

Der neue T-Systems-Chef Adel Al-Saleh will die Großkundensparte der Deutschen Telekom auf mehr Effizienz trimmen und stärker auf Kundenbedürfnisse ausrichten. Die bislang entlang der Bereiche Digital, IT und Telekommunikation ausgerichtete Vertriebsstruktur soll durch einen integrierten gemeinsamen Vertrieb ersetzt werden - T-Systems-Kunden sollen künftig alles aus einer Hand angeboten bekommen, wie ein Telekom-Sprecher erklärte.

Siemens Gamesa liefert Windturbinen mit 330 MW Leistung in USA

Siemens Gamesa hat zwei Großaufträge in den USA bekommen. Der Windanlagenbauer liefert nach eigenen Angaben insgesamt 95 Turbinen mit einer Gesamtleistung von fast 330 Megawatt für zwei Windprojekte. 47 Anlagen sollen im texanischen San Patricio County montiert werden und Ende des Jahres ans Netz gehen. Für das zweite, nicht näher beschriebene Projekt ist 2019 als Betriebstart vorgesehen.

Bahn stellt Zugverkehr in Nordrhein-Westfalen ein

Wegen des Sturmtiefs "Friederike" hat die Bahn den Zugverkehr in Nordrhein-Westfalen gestoppt. "In NRW ist ab sofort bis auf Weiteres der Zugverkehr eingestellt", teilte DB Regio am Donnerstagvormittag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Zuvor hatte die Bahn von einzelnen Strecken im Westen Nordrhein-Westfalens erste umgestürzte Bäume auf den Gleisen gemeldet.

Hypoport-Tochter Europace steigert 2017 Transaktionsvolumen

Der Finanzdienstleister Hypoport hat 2017 weiteres Wachstum bei seinem Marktplatz Europace verzeichnet. Die Plattform für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite steigerte ihr Transaktionsvolumen um 7,9 Prozent auf 48,2 Milliarden Euro. Im vierten Quartal war der Zuwachs mit 3,3 Prozent auf 11,9 Milliarden Euro zwar deutlich geringer, dies sei aber einer vergleichsweise geringeren Anzahl an Vertriebstagen geschuldet, teilte die im SDAX notierte Gesellschaft mit.

Stada beendet vorzeitig Lizenzvereinbarung mit Sanofi für Hedrin

Der Arzneimittelkonzern Stada hat sich mit Sanofi über die vorzeitige Beendigung der Lizenzvereinbarung für das Läusemittel Hedrin geeinigt. Sanofi hatte die Lizenzrechte für die Hedrin-Produkte in Belgien, Spanien und Portugal. Deren Vertrieb werde seit dem 17. Januar von Gesellschaften des Stada-Konzerns übernommen, teilte die Stada Arzneimittel AG mit.

Steinhoff ernennt nach Rücktritt neues Aufsichtsratsmitglied

Das Stühlerücken beim kriselnden Möbelhändler Steinhoff nimmt kein Ende. Nun trat mit sofortiger Wirkung Aufsichtsratsmitglied Jayendra Naidoo zurück, wie die Steinhoff International Holdings NV mitteilte. Naidoo wolle sich vollständig auf seine Aufgabe als Chairman der Tochter Steinhoff Africa Retail Limited konzentrieren.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 18, 2018 06:55 ET (11:55 GMT)

AB Foods wächst dank Primark

Der britische Einzelhändler und Nahrungsmittelproduzent Associated British Foods hat seinen Umsatz in den 16 Wochen zum 6. Januar um 3 Prozent gesteigert. Der Umsatzrückgang im Zuckergeschäft sei durch die guten Einnahmen im Modeeinzelhandel Primark mehr als ausgeglichen worden, teilte das Unternehmen mit. Wechselkursbereinigt seien die Einnahmen insgesamt sogar um 4 Prozent gestiegen.

Wettbewerbshüter nehmen Broadcom-Verträge unter die Lupe - Kreise

Der an einer Übernahme seines Wettbewerbers Qualcomm interessierte US-Halbleiterhersteller Broadcom ist ins Visier der dortigen Kartellwächter geraten. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten, geht die Federal Trade Commission (FTC) dem Verdacht nach, dass sich die Broadcom Ltd bei Verhandlungen mit Kunden und der Ausgestaltung von Verträgen wettbewerbswidriger Praktiken bedient haben könnte.

Emirates bestellt bis zu 36 A380 im Wert von 16 Milliarden Dollar

Emirates hat mit Airbus den Kauf von bis zu 36 A380 vereinbart. Davon bestellte die arabische Fluggesellschaft aus Dubai 20 Großraumflugzeuge fest, wie Airbus mitteilte. Zudem habe Emirates eine Option für den Kauf von bis zu 16 weiteren Maschinen. Die A380 sollen ab 2020 ausgeliefert werden. Der Auftrag hat einen Wert nach Listenpreisen von 16 Milliarden US-Dollar.

Evraz steigert Stahlproduktion im vierten Quartal

Stahlunternehmen Evraz hat im vierten Quartal seine Produktionsmenge um 5,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal gesteigert. Das in London ansässige Unternehmen, das einen Großteil seiner Operationen in Russland betreibt, hat seine konsolidierte Produktion von Stahlprodukten inklusive des wiedergewalzten Stahls auf 3,3 Millionen Tonnen gesteigert. Die Produktion von Rohstahl blieb bei 3,5 Millionen Tonnen stabil.

Fitch: China will mit Regulierung Bankentransparenz verbessern

In China dürfte die Verschärfung der Vorschriften im Finanzsektor nach Einschätzung der Ratingagentur Fitch auch im Jahr 2018 Priorität haben. Die jüngsten Maßnahmen zielen darauf ab, Schlupflöcher zu schließen und die Kontrolle der Behörden über die Verschuldung zu verstärken, die ein wesentliches Risiko für die Finanzstabilität darstellt. Die regulatorischen Maßnahmen dürften die Gewinne der Banken auch in diesem Jahr belasten, schreiben die Analysten von Fitch Ratings.

Sanitärtechnikkonzern Geberit profitiert von guter Baukonjunktur

Die Schweizer Geberit AG, ein Hersteller von Sanitärtechnik und Badezimmerkeramik, hat nach einem starken Anstieg im Schlussquartal den Nettoumsatz im Gesamtjahr um 3,5 Prozent gesteigert und die Prognose für die operative Cashflow-Marge fürs abgelaufene Geschäftsjahr bestätigt. Die Aktie stieg im frühen Handel um 5,4 Prozent in einem unveränderten Markt. Händler bewerteten die Zahlen positiv.

HNA bietet Mitarbeitern für ihr Geld bis zu 39 Prozent Rendite

Der chinesische Mischkonzern HNA, der in diesem Jahr Milliarden von Dollar an Schulden abbezahlen muss, hat einen neuen Weg gefunden, um bei seinen Mitarbeitern Geld einzusammeln. Der Großaktionär der Deutschen Bank stellte seiner Belegschaft vor kurzem ein neues Investmentprodukt vor, das ihnen eine satte jährliche Mindestrendite von 9,5 Prozent verspricht und potenziell auch bis zu 39 Prozent einfahren könnte.

Whitbread wächst robust

Der britische Einzelhändler Whitbread hat im dritten Quartal seines Geschäftsjahres einen um 5,6 Prozent höheren Umsatz als im Vorjahr erzielt. Damit ist die Gruppe, die die Marken "Costa Coffee" und "Premier Inn" beheimatet, auf dem Weg, ihre Erwartungen für das Gesamtjahr zu erreichen. Die Umsätze in Großbritannien sind im dritten Quartal per Ende November bei Premier Inn um 7,2 Prozent und bei Costa Coffee um 5 Prozent gestiegen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 18, 2018 06:55 ET (11:55 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.