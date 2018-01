Nach dem erfolgreichen Verkauf von Integra Gold machen sich George Salamis und Co. an ihr neuestes Projekt in Idaho. Mit Integra Resources soll das Kunststück gelingen, erneut eine historische Liegenschaft erfolgreich zu entwickeln und teuer zu verkaufen. Beim letzten Mal wurden die Aktionäre mit einer 590 Mio. Dollar schweren Übernahme belohnt!

Große Vorkommen sind gefragt

Große Goldvorkommen sind derzeit gefragt wie selten zuvor. Denn zum einen zeigt sich der Goldpreis seit dem Dezembertief in Hochstimmung. Wir hatten Sie auf diese Tradingchance ausführlich hingewiesen. Zum anderen gibt es schlichtweg zu wenig Projekte, die von der Größe und Lage her das Interesse der großen Bergbaukonzerne anziehen. Denn in den Jahren der Rohstoffbaisse (2011-2015) wurde schlichtweg kaum in die Entwicklung neuer Vorkommen investiert. Dementsprechend werden nun hohe Preise für shovel ready-Projekte bezahlt, also Projekte, die quasi vor dem Minenbau stehen. Ein Beispiel aus dem vergangenen Jahr ist Richmont Mines. Für deren Island Gold-Projekt war Alamos Gold bereit, satte 747 Mio. US-Dollar hinzublättern. Im Frühjahr 2017 hatte bereits Eldorado Gold den Explorer Integra Gold für 590 Mio. CAD übernommen. Integras Management rund um CEO George Salamis arbeitet nun schon wieder am nächsten Baby, dass großgezogen werden soll.

Gold- und Silberrausch in Idaho

Als shovel ready kann man das DeLamar-Projekt von Integra Resources zwar noch nicht bezeichnen. Aber das Unternehmen befindet sich auf dem besten Weg dahin. Die Liegenschaft liegt im südlichen Idaho (USA) und besticht zunächst einmal durch eine Top-Infrastruktur. Sie liegt nämlich im historischen ...

