Luxemburg - Die Aktienmärkte befanden sich Ende des letzten Jahres 2017 auf der Sonnenseite, was im Dezember von den Schwellenländern befeuert wurde, insbesondere von Brasilien, so Didier Saint-Georges, Mitglied des Investmentkomitees und Managing Director bei Carmignac.Dank unserer Exposures, die dicht an ihren zulässigen Obergrenzen lägen, und unserer Übergewichtung auf den Schwellenländermärkten konnten wir von dieser Entwicklung profitieren, so die Experten von Carmignac. Auf Sektorebene hätten die Experten dank ihrer ausgewogenen Allokation Gewinnmitnahmen bei bestimmten Technologietiteln durch ihre Positionen in Rohstoffen (Goldminen und Erdölproduzenten) abfedern können, die über den Monat solide Zuwächse verzeichnet hätten.

