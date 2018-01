Das amerikanische Finanzinstitut Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, NYSE: MS) kündigt die Zahlung einer Quartalsdividende in Höhe von 25 US-Cents an. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 15. Februar 2018 (Record day: 31. Januar 2018). Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,00 US-Dollar ausbezahlt. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 55,35 US-Dollar (Stand: 17. Januar 2018) einer aktuellen Dividendenrendite von 1,81 Prozent. ...

