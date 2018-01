Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch kommt zu einem ernüchternden Ergebnis: Die Amtszeit von US-Präsident Donald Trump fördere Intoleranz. Das sei kein gutes Zeichen vom "besten Land der Welt".

Die wachsende Intoleranz in Ländern wie den USA bestärkt nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch autokratische oder diktatorische Machthaber in aller Welt in ihrem Handeln. US-Präsident Donald Trump habe "alle Tabus von Rassismus, Frauenfeindlichkeit und Fremdenhass gebrochen", was Machthabern ...

